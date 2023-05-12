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南工大用舞蹈讲述“三连冠”球队故事

2023年05月12日08:52 | 来源：中国青年报
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原标题：南工大用舞蹈讲述“三连冠”球队故事

　　日前，南京工业大学原创舞剧《全垒青春》在江浦校区博雅堂首演，会场座无虚席、掌声雷动。

　　2002年，为迎接2005年在南京举办的第十届全运会，江苏省准备在垒球等几个空白项目上组建队伍。于是，在“体教融合、省队校办”的创新模式下，南工大江苏女垒队应运而生。

　　舞剧《全垒青春》从南工大江苏女垒队教练的回忆切入，重现了该队从零开始、一步步从全运会第六名成长为第三名，又在不断的拼搏中取得全运会“三连冠”的励志故事。

　　组队之初，没有场地，队员们就在南工大笃行楼地下室自建训练场；没有器材，20名队员就共用10根球棒开展训练；没有技术，她们就通过高强度训练恶补。

　　“每天6点出操，500次接球、1000次击打。”首批队员蔡协清回忆建队之初的训练生活时说，主教练宋秋元的要求是，一人掉队，全队重跑。这样的训练，让这支球队形成了坚定的意志和不服输的精神，她们制订了“63111”目标，即全运会第六名、全运会第三名、全运会“三连冠”。

　　“整部舞剧共有5幕，其中前4幕分别与‘奉献、拼搏、坚韧、协同’的女垒精神一一对应。”该校舞蹈团指导老师董婷婷深入了解女垒队的故事后深受触动。

　　“用食指和中指按住球的缝线，无名指和小指轻轻地弯曲支撑球体……”饰演女垒队队长的钱睿同学在笔记本上密密麻麻记下了队员讲述的动作要点，“这部剧让我逐渐意识到，达成目标就要全力拼搏，在剧内这是女垒队队长的成长，在剧外这更是我的成长”。

　　“即将离开校园走上社会的我，从这部剧中学到了很多，很受教育。”大四学生闫朝阳表示，“‘奉献、拼搏、坚韧、协同’的女垒精神也必将给我今后的生活和工作提供源源不断的动力。”

　　“棒垒球精神非常契合科研精神，做科研就需要拼搏，就需要形成团队合力。”南工大机械学院硕博连读生张乾说。

　　“女垒精神是我校精神谱系中的三大精神之一，丰富了校园文化内涵，一直在影响并带动着一批批学子。”南工大党委书记芮鸿岩表示，《全垒青春》艺术化地呈现了女垒队伍身上那股不怕苦、不服输、肯拼搏的精气神。南工大将不断完善四位一体“思政+公共美育”体系建设，持续打造高品位校园文化，让艺术之美赋能思政教育，提升“大思政”育人实效。

　　（杨芳 韦玮 记者 李超）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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