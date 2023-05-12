原标题：山东牧院：强化融汇力度 提升育人能力

4月底，在山东省劳动模范和先进工作者表彰大会上，山东畜牧兽医职业学院（以下简称山东牧院）孙秋艳教授荣获“山东省先进工作者”称号。

记者注意到，在孙秋艳的颁奖词中，“积极探索职业教育教学改革，创新教学方式方法”与“深耕科技研发推广，积极服务社会”被着重强调。

作为山东唯一的国办畜牧兽医类普通高等学校，山东牧院已走过68载。在职业教育创新发展征程中，该校注重在科教融汇中培育新动能，强化融汇力度，提升教书育人和服务社会能力，探索出一条特色鲜明的科教融汇之路。

对于山东牧院而言，“双师型”教师是既上得了课堂，又下得了牧场，能将新技术、新工艺、新规范融入教学的教师。

山东牧院党委书记郑立森告诉记者，为打造高水平“双师型”教师队伍，山东牧院与科研院所、行业企业建立师资双岗互聘、联合培养机制，实施“丰羽、展翅、腾飞”教师教学科研服务能力提升三大工程。这三大工程分别对应着青年教师、骨干教师、专业（群）带头人，是教师成长链条式培养的创新机制。

同时，该校还将科研成果取得的经济效益和社会效益作为职称评聘的重要内容。据了解，该校规定，解决重大工程技术难题、在经济社会各项事业发展中作出重大贡献的专业技术人才，可直接申报评聘高级职称。

在这些举措下，众多优秀教师脱颖而出。3年来，该校3人被破格聘任教授、5人被破格聘任副教授。

教书育人是职校工作的重中之重。记者了解到，该校围绕国家战略和农牧产业升级需求，将科技创新思维、方法和内容融入学校专业课程体系中，实现了教育链、人才链、产业链、创新链深度融合，实现了科学技术研发过程与人才培养环节内容的交融贯通。

近年来，该校构建了“1+N”现代学徒制人才培养模式，将科学精神、创新思维融入育人全过程，实现招生即招工、入学即入企，全方位培养农牧专业复合型人才。学校强化岗位课程教学，组建由1个大师傅和N个岗位师傅组成的“1+N”企业师傅团队，将行业新标准、新规范、新技术、新成果转化为岗位教学内容，引导学生树立科研创新思维。

该校还建立形成了“科技特派员乡村振兴乡村行”“百名专家联牧场 产教融合助振兴”“博士团齐鲁行”“科技服务万里行”等科技服务长效机制，服务指导养殖企业技术升级改造200余项，服务新型农业经营主体1万余家，培训农牧行业从业人员5万余人；把新技术、新工艺、新产品直接送往生产第一线，破解农牧企业和新型农业经营主体遇到的技术难题，打造了全国高素质农民培训品牌。

（记者 王延斌）

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