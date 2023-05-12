原标题：常州纺院：构筑高技能人才培养生态圈

3年来，常州纺织服装职业技术学院（以下简称常州纺院）作为江苏省中国特色高水平高职学校，以责任担当，紧紧围绕纺织服装产业转型发展需求，突出高技术人才培养问题导向，切实转变人才培养的方式，开展了产教融合基地建设、合作育人与专业建设、技术创新与社会服务等多维度合作，科教融汇工作不断推进，成果推广应用和合作迭代不断优化、人才培养不断提质。

常州纺院党委书记吴访升说：“3年来，学校坚持搭建教科研协同创新育人平台，构筑高技能人才培养生态圈，实现从校企合作探索到人才培养同频共振，连续多年毕业生就业率保持在97％以上，为纺织服装行业绿色化、智能化、高端化、时尚化发展，提供了高素质人才。”

科教融汇着眼于全面提升人才科技素养。通过校企联动，职业院校将为创新型技术人才搭建舞台。为此，常州纺院通过校企深度合作，共同实施产业文化进教育、企业文化进校园、职业文化进课堂的领路工程，实施校企共同招生、共同教学管理等，真正实现了校企协同育人。

据常州纺院科技处处长李爱红介绍，常州纺院牵头成立了省纺织服装产教联盟、常州市生态纺织产学研创新联盟等，校企深度合作，共建了中国纺织服装高技能人才培训基地、江苏纺织服装产学研示范基地等。目前，该校已有纺织服装数字创意公共技术集成平台等7个省级教科研平台与基地，以及明清服饰文化馆、江苏服饰文化研究院两个服饰文化传承基地。常州华利达服装集团有限公司成为江苏省首批产教深度融合试点企业。

此外，紧跟纺织服装行业“智改数转”趋势，常州纺院加快探索现代学徒制人才培养模式。构建校企协同育人模式，定位高职“匠·新”型人才培养目标，依托行业地方名企，对接纺织服装智造技术岗位与专业群，遵循职业人才成长规律，使学生的职业能力按照单项技能、专项技能、综合技能、创新能力四个层次递进。

常州纺院校长洪霄介绍，该校服装专业由校企共同设计了“通识教育—专业教育—职业教育—创新教育”育人方案。目前，该专业学生可以自主选择专业方向、岗位实践项目和创新创业项目进行学习和实践，满足了学生个性化发展。

随着科教融汇工作的开展，常州纺院形成了教学内容“企业化”、课程实施“生产化”、学生能力“复合化”的特色，教学科研成果成为企业产品，增强了服务企业的能力。3年来，该校先后5次获中国纺织工业联合会教学成果一等奖，获科技进步奖8项。

（夏 斌 过国忠）

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