原标题：渭南职院：科研项目搭台 培养产业人才

“喝富平山羊奶，登世界最高峰，富平山羊奶，强壮中国人！”近期，陕西省渭南市富平县籍青年飞鹿跟随湖南省登山队攀登珠穆朗玛峰的视频爆红网络，在视频中他自豪地向观众介绍家乡的奶山羊产业。

在奶山羊产业成为富平县的主导产业的过程中，渭南职业技术学院（以下简称渭南职院）功不可没。

在深入推进科教融汇的过程中，职业院校的人才培养需要立足新时代，及时跟上科技发展与产业发展。为此，渭南职院牵头组建了奶山羊养殖与疫病防控陕西省高校工程研究中心。结合学校畜牧兽医专业群的优势，立足奶山羊产业链中良种繁育、饲料饲草营养、高效养殖、疫病防控、羊乳新产品开发及专业人才培养等项目，校企共建“畜牧兽医实践教学基地”，培养相关产业人才，助力当地奶山羊产业高质量发展。

同时，渭南职院还坚持科教融汇，服务当地产业发展。据了解，渭南职院的井赵斌教授以“互联网+农业”的方式开展面向全市果农和企业的生产管理技术培训，累计为企业创收超1亿元，带动当地相关产业增收超2亿元。《草畜肥果菌循环农业技术集成创新与示范》项目纳入涉农科技成果“工具包”，面向52个农业县全面推广。

面对企业需求与学校人才供应匹配度不高的难题，渭南职院坚持践行“服务学生成长、成才、成功，服务行业、企业、产业，服务经济社会发展”的“三服务”办学宗旨，通过提升校企合作质量和数量，努力探索和创新校企合作育人模式，通过校企合作、订单培养、现代学徒制等合作模式把学生培养成为高技能、高素质的综合性人才。

据了解，渭南职院与浙江吉利汽车股份有限公司联合实施的汽车检测与维修技术专业“2+1”人才培养模式已持续近10年。通过与企业合作，渭南职院将人才的科技素养摆在人才培养过程中更突出的位置，顺利推进汽车专业教育人才培养模式实施，使毕业生的工作能力显著提升。目前，该校共与30多家大型企业共建学生实习就业基地，每年共有8个专业千余人前往基地实习。

（记者 史俊斌）

(责编：郝孟佳、孙竞)