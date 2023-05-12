原标题：天职大：把科研成果变成教材

“学校与合作企业为我们提供了场地、设备、经费、人员等一系列支持，我们要更加心无旁骛地作好研究，争取早日实现烟秆相关成果的产业化。”5月8日，在“奥展智慧化工生产性实训基地”里，天津职业大学（以下简称天职大）生物与环境工程学院应用化工技术专业负责人郭勇充满信心地对科技日报记者说。

在郭勇团队手里，烟秆正在变废为宝，其首创的“利用农业废弃物烟秆开发出环保循环水缓释阻垢剂”工艺，经鉴定达到国际先进水平。

此次郭勇团队的项目，依托天职大与天津奥展化工科技有限公司共建的“奥展智慧化工生产性实训基地”。目前，团队首创的基于烟秆开发的水处理技术已经为天津奥展化工科技有限公司、天津华清环宇环保科技有限公司等企业创造了共计1.5亿元的经济效益。

近年来，天职大联手行业龙头企业，聚焦关键技术创新、产品研发、工艺改进，充分发挥学校技术技能创新服务平台的资源优势，创新科技成果双转化机制，不断促进创新链、产业链、教育链与人才链的深度融合，形成产教融合、科教融汇新模式，既能促进中小微企业的技术进步，又能提升技术技能人才的培养质量。

“我校将高质量研发项目引入基地，加速科技成果转化，弥补研究成果和产业技术产品之间的‘鸿沟’。”天职大党委副书记、校长郑清春介绍，通过深入推进“资源、人员、技术、管理、文化”五维共享，天职大深化了以研助育、以研卓课、以研促创、以研拓服的发展范式。

同时，学校大力提升天津市包装生产线技术工程中心的基础设施和产业配套，促进产需紧密衔接，使学校逐步成为科技成果转化的“中试车间”，为科技成果产业化创造条件。学校还深化中心校企共育培养机制和开放运行机制，不断完善包装生产线信息化共享平台，加强科技成果的文档化、教案化和教材化。

在郑清春看来，践行科教融汇理念还需要聚焦科技、产业发展热点，为此天职大正在全力推进智能制造产教融合实训中心建设。

“学校通过整合智能制造领域国内、国际主流品牌厂商与技术，与企业联合打造智能制造教学、实验、实训、实习、实践、研发、创新一体化平台。”天职大机电工程与自动化学院院长张永飞表示，该平台将全面覆盖智能设计、智能生产、智能服务、智能产品等环节及物联网、工业互联网、人工智能等前沿技术，打破机械、电气、电子、自动化、计算机、物流等各专业的界限，构建新工科、新技术、新业态、新产业背景下的智能制造实践创新平台，以此高质量推动科教融汇工作，拓宽学生成长成才通道。

（记者 陈 曦 通讯员 李 敬）

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