原标题：河北化院：多元协同破解融汇难题

在今年毕业季到来之前，很多河北化工医药职业技术学院（以下简称河北化院）的毕业生就已被用人单位“预定”。

“我们的毕业生之所以这么受欢迎，主要缘于学校育人模式的改革与创新。” 河北化院党委书记张炳烛颇有体会。他直言，职业教育培养人才，只有打破原来条块分割的旧观念，才能使教学科研不再是“两张皮”，从而实现科教资源的共融共生。

在张炳烛看来，职业教育科教不能分家，“融”是重点，“汇”是结果，只有想办法实现办学模式、育人方式和科研机制三者的高度融汇整合，才能提高人才培养质量。

“职业教育的科教融汇实现起来会有多重困难。” 张炳烛说，以化工医药专业为例，由于化工医药生产过程具有高危险性和高洁净性，因此很难实现入企教学，把企业搬进校园也不现实。这一情况让教师难以将最新的应用型科研成果和最新的技术技能信息融入课堂，不利于教学内容的丰富，也让学生难以锻炼自身的实践能力、提升职业素养。

难题如何破解？“既没有可供参考的现成路径，也没有可以借鉴的成熟经验。唯一的办法就是用好优势。”张炳烛坦言，凭借行业优势，河北化院通过多元协同聚合力、数字赋能创场域和产教融合建范式的实践探索，终于破解这一难题。

为发挥好行业优势，河北化院牵头成立了全国化工医药职业教育产教融合联盟和河北化工医药职业教育集团。“这是我们的两个科教融汇新平台，不仅助力企业技术创新和产品升级，还把研发项目开发成教学案例，通过‘实—虚—云’育人新生态，将煤化工、青霉素和药物制剂等生产装置搬入校园，以数字赋能装置实体等方式实现智能评价，解决了化工医药人才培养适应性不足的问题。”张炳烛介绍。由此，河北化院形成了“专创一体化”的科教产协同育人新模式。

同时，河北化院还依托河北化工医药职业教育集团成立专业建设委员会，对接产业链和产业需求，做强专业群。

“接下来，河北化院要继续以提高学校自身科研实力为先，扩充学校的实际资源为要，同时积极应对新技术革命带来的机遇和挑战，提高学校的教育现代化能力，以此为科教融汇储备新动能。”张炳烛说。

（记者 陈汝健）

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