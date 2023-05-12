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四川工程职业技术学院：融合“科魂”与“匠心”

2023年05月12日08:37 | 来源：科技日报
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原标题：四川工程职院：融合“科魂”与“匠心”

今年3月，2023年四川省职业教育工作会在成都召开。会议指出，四川省将以科教融汇为新方向，加快构建四川现代职业教育体系。

“科教融汇的本质是将办学模式、育人方式和科研机制三者高度整合，通过强化科研机构和高等院校的深度结合，提高复合型创新人才的培养质量。”四川工程职业技术学院（以下简称四川工程职院）科研与社会服务处处长张宗书说。

近年来，四川工程职院积极服务于航天航空等高端装备制造业的发展。学校与北京航空材料研究院、四川省机械研究设计院等科研机构共同建设了4个四川省工程实验室，研究内容涵盖航空材料检测、高温合金切削、工业机器人、冲压发动机等专业领域。

同时，学校还建设了四川省丘陵地区山丘智能农机装备创新中心和德阳高端装备智能制造创新中心等4个技术创新平台，为学校的高层次人才培养提供了有力的支持和保障。

四川工程职院电气信息工程系副主任胡明华说，以机器人工程实验室项目团队为例，学校通过鼓励学生参与大型铸件毛坯智能化打磨装备研发实训，让学生将平时课堂所学真正用起来，提升其创新能力。目前该团队开发的智能装备已陆续投用，承担大型船用铸件毛坯打磨，应用效果得到企业高度认可。

同时，该校还建立了“互聘互用、真聘真用、优聘优用”的互聘共管机制，将教师深厚的理论知识和教学功底，与科研机构研究人员较强的科技创新能力有机整合，以开展科技实践创新活动的形式，深度融合“科魂”与“匠心”，助推教师科研意识和实践能力的提升，实现“一加一大于二”的效果。

目前，学校已培育国家和省级教师教学创新团队各1个、“全国五一劳动奖章”1人、“全国技术能手”“四川工匠”“四川技术能手”8人。（陈 科）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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