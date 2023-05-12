原标题：盛开：愿做雪域格桑花

【一线讲述】

2014年7月，我搭上了西部计划的快车，来到山南市曲松县。那时候，偏远山村的孩子，一年到头除了一身校服，买不上一套新衣服，也穿不上一双保暖的鞋子。

了解到这些情况后，我开始在朋友圈、QQ空间寻求帮助。半年多的时间里,我收到来自全国各地的爱心包裹500多个，包裹发放区域覆盖了曲松县的各个乡镇。

迈出校园、走进西藏，我的母校吉首大学的关怀如影随形。比如，老师们从我的朋友圈得知我开展了“情系高原，志愿者在行动”走村入户送温暖活动，便组织了校园爱心义卖活动，购买了60多套儿童保暖内衣、围巾和手套寄给我。湖南浏阳义工团等也寄来了40多包衣物……

无论是在海拔4463米的邱多江村教学点发放爱心衣物，被欢呼雀跃的孩子们簇拥；还是走村串户，看到受助学生穿上新衣服时绽放出的笑脸，我都深深感到自己的微光给孩子们带来的变化。

2018年11月，我考上了曲松县县委办，并主动请求深入基层锻炼。2019年元月，我成为下洛村第一书记和驻村工作队副队长。在村两委帮助支持下，我们把废弃的村部改造成“爱心小屋”和便民服务站，爱心包裹通过我的手一一分发到了群众手中；工作之余，我还变身义务“销售员”和“代购员”，代销了价值9万余元的药材，帮助70多位群众代购了5万余元生活用品……

驻村工作结束时，下洛村村民诚挚挽留的场景时常浮现脑海。振兴乡村，我还有很多事情要做。

（项目团队：记者 张胜、李慧、万玛加、王雯静、龙军、禹爱华、李晓东、周洪双、陈冠合、吕慎、张国圣、王建宏、张文攀、王斯敏 通讯员 成蓉、杨云杰、丰瑶）

(责编：郝孟佳、孙竞)