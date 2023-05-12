人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

扎根：只为心中笃定信念

讲述人：新疆喀什地区社科联业务科副科长 徐静

2023年05月12日08:22 | 来源：光明日报
小字号

原标题：扎根：只为心中笃定信念

　　 【一线讲述】

　　 2012年，我从曲阜师范大学英语专业毕业后，报名参加大学生志愿服务西部计划，来到新疆喀什地区。我被问到最多的问题就是：为什么来新疆？最初，是为了实现自己的支教梦想，给西部的孩子送去光明。来到这里后，我便深深爱上了这片土地和生活在这里的人们。

　　 我志愿服务的地点是喀什地区莎车县。一年时间里，从服务第二届木卡姆艺术节到为白血病儿童组织捐款，从开展第25个世界艾滋病日宣传到关爱农民工子女行动……我马不停蹄地忙碌着，也渐渐地成长着。

　　 2014年，志愿服务期结束了，心有所属的我报考了喀什公务员考试，并顺利通过选拔，实现了扎根西部的愿望。工作之余，我组织成立了喀什星星志愿者团队，做了很多力所能及的事：为乡村小学捐赠衣服、爱心书桌、学习用品；开展“网络传情”活动，组织喀什的孩子们和其他省份的同龄人书信往来、结对子；开展“献一份爱，圆一个梦，暖一座城”圆梦行动，为100多名品学兼优的儿童实现新年愿望……

　　 2017年，新一轮“访惠聚”驻村工作号角吹响，我申请驻村，来到岳普湖县艾西曼镇团结村。一次，我在入户走访时发现83岁的斯帕乃·达吾提老人正躺在床上呻吟。经询问才知道老人患有高血压，没来得及外出买药。我立刻联系朋友，当天就把药送到老人手里。了解到老人长期独自居住，我一有时间就去陪老人聊天，洗衣、做饭，还为老人装上了电视机。老人经常对人说：“我有了一个漂亮的小孙女，又懂事又贴心。”

　　 直到现在，我还和村里的亲人们保持着联系，经常回村看望他们。西部计划让我和这片辽阔的土地结缘，为了心中笃定的信念，志愿服务的故事仍会继续。

　　 （项目团队：记者 张胜、李慧、万玛加、王雯静、龙军、禹爱华、李晓东、周洪双、陈冠合、吕慎、张国圣、王建宏、张文攀、王斯敏 通讯员 成蓉、杨云杰、丰瑶）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部