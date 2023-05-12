原标题：扎根：只为心中笃定信念

【一线讲述】

2012年，我从曲阜师范大学英语专业毕业后，报名参加大学生志愿服务西部计划，来到新疆喀什地区。我被问到最多的问题就是：为什么来新疆？最初，是为了实现自己的支教梦想，给西部的孩子送去光明。来到这里后，我便深深爱上了这片土地和生活在这里的人们。

我志愿服务的地点是喀什地区莎车县。一年时间里，从服务第二届木卡姆艺术节到为白血病儿童组织捐款，从开展第25个世界艾滋病日宣传到关爱农民工子女行动……我马不停蹄地忙碌着，也渐渐地成长着。

2014年，志愿服务期结束了，心有所属的我报考了喀什公务员考试，并顺利通过选拔，实现了扎根西部的愿望。工作之余，我组织成立了喀什星星志愿者团队，做了很多力所能及的事：为乡村小学捐赠衣服、爱心书桌、学习用品；开展“网络传情”活动，组织喀什的孩子们和其他省份的同龄人书信往来、结对子；开展“献一份爱，圆一个梦，暖一座城”圆梦行动，为100多名品学兼优的儿童实现新年愿望……

2017年，新一轮“访惠聚”驻村工作号角吹响，我申请驻村，来到岳普湖县艾西曼镇团结村。一次，我在入户走访时发现83岁的斯帕乃·达吾提老人正躺在床上呻吟。经询问才知道老人患有高血压，没来得及外出买药。我立刻联系朋友，当天就把药送到老人手里。了解到老人长期独自居住，我一有时间就去陪老人聊天，洗衣、做饭，还为老人装上了电视机。老人经常对人说：“我有了一个漂亮的小孙女，又懂事又贴心。”

直到现在，我还和村里的亲人们保持着联系，经常回村看望他们。西部计划让我和这片辽阔的土地结缘，为了心中笃定的信念，志愿服务的故事仍会继续。

（项目团队：记者 张胜、李慧、万玛加、王雯静、龙军、禹爱华、李晓东、周洪双、陈冠合、吕慎、张国圣、王建宏、张文攀、王斯敏 通讯员 成蓉、杨云杰、丰瑶）

(责编：郝孟佳、孙竞)