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教育部等十七部门联合印发行动计划

到2025年，配备专（兼）职心理健康教育教师的学校比例达95%

2023年05月12日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月11日电  （记者黄超）为全面加强和改进新时代学生心理健康工作，提升学生心理健康素养，经中央教育工作领导小组会议审议通过，近日，教育部等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》（以下简称《行动计划》）。在工作目标上，明确到2025年，配备专（兼）职心理健康教育教师的学校比例达到95%，开展心理健康教育的家庭教育指导服务站点比例达到60%。

　　《行动计划》提出，五育并举促进心理健康。一是以德育心，将学生心理健康教育贯穿德育思政工作全过程，融入教育教学、管理服务和学生成长各环节，纳入“三全育人”大格局。二是以智慧心，优化教育教学内容和方式，有效减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。教师在学科教学中注重维护学生心理健康。三是以体强心，发挥体育调节情绪、疏解压力作用，实施学校体育固本行动，开齐开足上好体育与健康课，支持学校全覆盖、高质量开展体育课后服务。四是以美润心，发挥美育丰富精神、温润心灵作用，实施学校美育浸润行动，广泛开展普及性强、形式多样、内容丰富、积极向上的美育实践活动。五是以劳健心，丰富、拓展劳动教育实施途径，让学生动手实践、出力流汗，磨炼意志品质。

　　教育部体育卫生与艺术教育司负责人表示，为进一步加强心理健康教育，中小学校要结合相关课程开展心理健康教育。普通高校要开设心理健康必修课，原则上应设置2个学分（32—36学时），有条件的高校可开设更多样、更有针对性的心理健康选修课。托幼机构应遵循儿童生理、心理特点，创设活动场景，培养积极心理品质。发挥共青团、少先队等作用，增强同伴支持。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月12日 04 版）
(责编：卫嘉、白宇)

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