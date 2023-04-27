本报记者 周姝芸

张育丹在法国巴黎第八大学学习艺术。

受访者供图

对学子而言，想要申请到理想学校，一套出色的申请文书发挥着重要作用。它通常由简历、个人陈述、推荐信组成，用来帮助招生官考察学生的专业兴趣、综合素养以及个人特长。

近年来随着留学申请人数增多，招生门槛水涨船高。如何在文书中展现亮点？听听几名有经验的同学和专业人士怎么说。

简历体现匹配度

“我的简历分为3部分，分别为教育背景、实习经历和个人技能。”张育丹是法国巴黎第八大学艺术与媒体生态专业的研究生，申请学校时她独立完成了文书撰写。张育丹说：“申请读研时，同学们在简历上可以将本科涉及专业方向的课程、论文、实习等列举出来，体现与专业的匹配度，向学校展现自己有相对明确的意向研究方向。”

InVisor国际教育创始人杨卓伦建议道：“随着求职教育的普及，越来越多大学生已经学会用定量描述等方法来写简历，这些方法也可以用到留学简历的制作中。但值得注意的是，相比于求职简历，申请留学的简历需要更加详细，并注重学业、科研、奖项、课外活动等经历的呈现，毕竟招生官考察人才的角度不同于雇主。”

如何让简历上的个人信息引人注目，在美国留学的刘蓓蓓分享了自己的经验。“首先，简历上的各项经历按照时间由近及远的顺序排列，在实习经历中尽量写与所申请专业相关的工作内容。此外，同学们可以用数据量化自己参与的学术项目、工作报告等，如专业绩点排名在年级靠前，也可单独标注出来，醒目的数字更能展现自己的竞争力，令招生官感兴趣。”

“简历就像面试时的‘1分钟自我介绍’环节，让招生官在短时间内迅速认识我。”刘蓓蓓说，“通常招生官先浏览学生简历，确定其是否符合学校的录取要求。因此，同学们要尽量突出与申请项目相关的信息。”

为推荐人提供素材

在留学申请中，学校通常会要求学生提交2—3封来自老师、上司等第三方的推荐信，目的在于通过推荐人的客观评价，对申请人的学习成绩、综合能力、性格特质等多维度做出评估，而学生是否给推荐人提供了写作素材，是能否完成好推荐信的诀窍。

杨卓伦提到：“有的学生误以为推荐人的头衔越高越好，去找没有教过自己课的院长甚至校长做推荐人。其实，只有深入接触过学生，才真正了解学生的专业能力，也才能言之有物。”

“申请大学时，我有两封推荐信由校内老师撰写。”刘卓妍在美国华盛顿大学学习信息学和数学专业，她在寻找推荐人时有过细致考量。刘卓妍说：“其中一位是我的班主任，她对我的整体学习表现非常清楚；还有一位则是学校的外教老师，负责微积分教学。两位老师都和我接触较多，我相信他们愿意做我的推荐人，同时能在推荐信中突出我的数学成绩。”

对此，托普仕国际教育业务总监李开会认为，推荐人所在领域与学生所申请专业越匹配，推荐信的作用就越大。

“招生官希望从推荐信里了解申请人在专业领域的学习能力与潜力。比如，学生要申请金融工程专业，如果推荐人能凸显申请者在建模、编程和金融等方面的能力，则对录取有很大帮助。”李开会说。

“在推荐人同意后，学生仍要与其保持密切联系。”李开会提醒道，“有的推荐人需要学生的成绩单、简历等补充材料，从而写出内容详实、具有说服力的推荐信，而非笼统泛泛的内容，学生要及时与推荐人沟通。”

个人陈述挖掘独特

个人陈述相较于简历是一份更全面展现自己的文字材料，既需要申请者概括过往经历，也要陈述未来规划。如何让自己的文书内容有竞争力？

“我觉得在叙述个人经历时，很重要的是不要千篇一律。”英国利兹大学的苏楠对此有所体会，“要尽可能地挖掘自身独特的地方，比如有些留学中介写的文书，叙事模式是从小就想做什么、对某领域有兴趣，但并没有解释出这个兴趣的来源是什么，这会让申请缺乏说服力。”

在西班牙卡米亚斯大主教大学学生段炼看来，在个人陈述中要用实例展现对专业的兴趣。“我曾申请布尔戈斯大学的红酒专业第二硕士，幸运的是被录取了。我在个人综述中写道，虽然我学的是法学专业，但我参观过不少当地酒庄，看过产业展会，学过品鉴课程，也做过与红酒相关的旅游、进口贸易工作。”段炼说。

“个人陈述是文书中写作难度最大的一项内容。”杨卓伦建议说，“如果学生不知道怎么写个人陈述，可以想象自己正在做一个精彩的演讲，说服台下的招生官录取自己。演讲时讲什么？舍弃什么？有了这种思考，个人陈述的核心素材就心中有数了。明确回答两个重要问题：为什么选择这个学校、专业？招生官为什么录取自己？这两者缺一不可。”

刘蓓蓓认为，了解每个项目的招生标准有助于形成写作思路。“不同的学校、专业对招收学生有不一样的偏好，比如有的学校看重领导力，喜欢有创业或做班干部等经历的学生；有的项目重实践，侧重实习经历丰富的学生等。针对不同的要求，写个人综述时会有不同侧重。”

(责编：郝孟佳、李依环)