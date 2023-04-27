党新元

作者在瑞士旅行时留影。

作者供图

去年暑假，我从卢塞恩开始了瑞士之行。这座城市坐落于苏黎世与阿尔卑斯山之间，是其同名州的首府。其中，瑞士的知名湖泊——卢塞恩湖在城市东南方，湖畔的卡佩尔廊桥始建于14世纪，是欧洲最古老的木制廊桥之一，我在桥上看见许多自中世纪以来的彩绘装饰，颇有复古风情。

从卡佩尔廊桥旁的码头出发，我乘坐邮轮，前往幽雅的瑞吉山。邮轮分上下两层，游客们或倚栏观景，或在甲板悠闲品尝咖啡。沿途目之所及皆是蓝天白云、青山碧水，风景宜人。

邮轮靠岸后，我搭乘火车上山。随着海拔抬升，游客的视野逐渐打开。山坡上牛羊漫步，三三两两的森林木屋散落在青青草地。硕大的白色云朵、连绵的山丘和湛蓝的湖泊共同构成一幅壮美的自然画卷。

山顶很少有人造建筑，连路也是泥土的。即使没有垃圾箱，沿途却很干净。人们并没有摩肩接踵地走相同观光路线，而是有的徒步缓行，有的躺下沐浴阳光，有的闭目养神做瑜伽……在我看来，度假和旅行是不同的概念。后者往往按照行程游历不同景点，而前者未必去名山大川，而注重静养休憩、身心双休。在山顶，大多数游人则是度假的状态，安静地享受阳光与清风，沉浸于自然之中。

当天返回市区后，我参观了毕加索好朋友——罗森加特的收藏馆。展品以毕加索、克利、塞尚等人的抽象画为主，展室宽敞大气，展品和馆内设计优雅精致。收藏馆不远处是法国知名建筑师让·努维尔设计的卢塞恩美术馆，其巨大出挑的屋顶与对面教堂的尖顶塔楼遥相呼应。

次日，我从卢塞恩出发乘火车前往海拔1898米的石丹峰。木制敞篷的登山火车启用于19世纪，古色古香，行进迟缓，正好方便乘客观景。我用镜头记录下沿途的湖光山色，每一帧都爱不释手。随后，我再乘火车前往龙疆小镇。龙疆曾是韩剧的拍摄地，这里湛蓝的湖泊清澈见底，湖水可直饮，清冽甘甜。周围青山绿树的色彩饱和度极高，清风拂动枝头，阳光折射光影。山谷精致各异的小房子前后种着鲜花，时而能看到猫、狗和兔子。空气中弥漫着草木的清新气息，我想这可能就是“采菊东篱下”的意境，世外桃源的模样。

我入住了格林德瓦山脚下的民宿。这里网络信号不算好，房子后院是露天的草地餐台，隔壁有打山泉的水井，仿佛隐世遁形。

民宿老板翻出颇有年代的记账本，其中有20多年前的中国游客留言，读到跨越时空的中文，我深感缘分的奇妙。第二天早晨，我在民宿吃了新鲜烤出来的面包，涂上蜂蜜，夹一片培根，喝一杯酿造酸奶，据说这些食物原料都由当地人自己制作，健康有机。

夏日的瑞士唯美动人，我在走走停停中饱览胜景，放松心情。不过，这次由于行程安排我没有打卡瑞士知名小镇——施皮茨。留个念想，下次再会！

（作者系比利时鲁汶大学建筑物理与可持续性设计专业博士生）

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