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留学英国 收好这份专业指南

张  舟
2023年04月27日08:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　英国牛津大学校园一景。
　　新华社记者 李颖摄

　　英国高等教育统计局HESA数据显示，2021至2022学年中国内地赴英就读人数同比增长5.47%，在国际学生中占比排名第一。近年来中国学生留学英国的人数一直保持上升趋势，去英国留学，不同专业的申请趋势和难度如何？

　　日前，启德教育发布《2023英国留学报告》。报告中一组英国大学本科申请数据显示，2022年泛工程类、管理类、商务类专业的申请量显著增长，以往热门的会计与金融专业同比下降28%左右，仍然是学生申请量第一的专业。

　　此外，人文社科类专业申请量均有所上升，其中法学专业的申请量最为显著。英国是英美法系的发源地，且不少院校面向学生提供丰富的奖学金。例如英国莱斯特大学面向申请法学院的学生新增奖学金，根据成绩要求分为每年3000英镑和5000英镑两个梯次，吸引更多学生。

　　“本科申请中，中国学生申请跨学科专业人数明显上升。”杜伦大学国际办公室相关负责人介绍说，“杜伦大学的本科通识专业课程在过去3年间的申请大幅上涨，这门课程涵盖自然、社会和人文科学3个方向，允许学生大一选择2-4个专业，学生和家长对这类专业更加关注。”

　　英国G5院校一直备受中国学生关注，它包括牛津大学、剑桥大学、帝国理工学院、伦敦大学学院和伦敦政治经济学院5所顶尖学校。根据牛津大学和剑桥大学公布的2022年度本科录取报告数据显示，计算机科学、经济学、数学等专业录取比例相对低，竞争激烈；而人文社科专业相对容易。

　　本科专业开设中，帝国理工学院主要围绕机械工程、计算机、航空航天工程等，伦敦政治经济学院主要围绕商科及人文类，与帝国理工形成互补，其商学院分支非常细，适合想读商科学子深造。伦敦大学学院在专业开设方面较全，其数学、法律、经济、医学院明确不接受申请者有A-Level科目重考记录。

　　启德教育相关专家建议，学生在规划期间可以利用各项活动拓展对专业的探索。例如通过参加学科竞赛来提升自己的综合实力，常见的数学竞赛包括英国数学竞赛SMC、英国化学奥林匹克竞赛UKCHO等。竞赛之外，学生也可利用实习来加深对专业的了解。

　　在研究生申请中，英国高等教育统计局数据显示，2022年全日制研究生入读人数里商业与管理、社会学、工程与技术专业依次排名前三。其中，计算机专业同比涨幅尤其明显。

　　赫瑞-瓦特大学东亚办事处相关负责人提到：“随着社会发展和就业市场的变化，近几年申请留学英国的热门专业也在变。虽然金融、教育等专业依然吸引了许多中国学生，但STEM（科学、技术、工程和数学教育）专业领域的申请人数逐年呈上升趋势，特别是计算机、工程、生物等越发受青睐。”

　　在博士申请方面，根据英国大学协会研究报告，2021年英国博士国际学生热门学科排名靠前的分别是商业与管理、计算机、工程与技术、社会科学以及医学类。

(责编：郝孟佳、李依环)

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