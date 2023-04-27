新华社武汉4月26日电 （记者喻珮）2023年“千岗迎台青”台湾青年实习就业专场招聘活动日前在武汉举行。活动首次采用“线下招聘+直播带岗”的方式，52家企业携手为在鄂台湾青年提供1161个优质实习和就业岗位。

湖北省各大高等院校、国有企业、民营企业和台资企业等参与此次招聘会。不少台青现场投递简历，并围绕心仪的岗位与招聘负责人深入探讨。

“今天我现场咨询了多家证券公司，收获满满。”华中科技大学台湾学生陈俊辉说，经过在武汉4年的学习和生活，他对武汉产生了深厚的感情，并希望毕业后能留在这里就业。

在线上直播环节，湖北孝感美珈职业学院等6家企业单位详细解释岗位信息和薪资待遇等问题。多位台籍学生在线分享了自己在湖北学习、实习和工作的经验。

湖北省台办副主任陈世强介绍，下一步，主办方将建立岗位追踪制度，落实台青创业就业补助补贴，积极创造条件，为台湾青年在湖北实习就业创业搭建平台，分享高质量发展机遇。

近年来，湖北省制定出台了系列惠及台青的政策措施，建设8家省级以上台青创业基地、就业示范点和实习就业创业辅导中心。

本次专场招聘活动由湖北省台办联合中南财经政法大学、省人社厅、省青年联合会、省工商业联合会和武汉市台办共同主办。“千岗迎台青”计划自2017年启动实施以来，累计征集包括湖北省内400余家企业单位、7000多个优质实习就业岗位，举办了5场专场招聘会和3场直播活动。

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