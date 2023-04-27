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一粒劳动的种子播在学生心中

2023年04月27日08:38 | 来源：中国青年报
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原标题：一粒劳动的种子播在学生心中

　　苏州卫生职业技术学院的同学正在体验维修岗的工作，感受劳动的意义。受访者供图

　　在选择这次“一日劳动者”体验活动岗时，苏州卫生职业技术学院2022级卫生信息管理专业学生严勇“纠结了半天”。

　　一开始，他以为保洁无非是打扫卫生和清理垃圾，没有什么能学的东西。眼看着大家纷纷选定了岗位，他草草地递交了体验保洁岗的申请，“反正就一天，很快就过去了”。

　　让人没想到的是，这8小时的“保洁体验岗”彻底改变了严勇对劳动教育的看法。

　　4月13日，在带教老师的指导下，严勇先是去体育馆布置活动会场，按照地板的缝隙一张一张地排塑料板凳。好不容易摆好了几百张凳子，没等他好好给劳动成果拍一张照，又被叫去西环清扫校园里的落叶。他被安排的工作是，用扫帚把落叶聚到一起，再用推车把叶子运送到落叶存放点。

　　天气热，在扫落叶时，带教老师给了严勇一顶浅色宽边的草帽，与他那天穿的运动装有些不搭。

　　很快他发现，又大又重的扫帚很难挥动，小推车也总是“不听使唤”。

　　扫完落叶，严勇又被带到办公楼用油尘推清理地面、用牙刷清理厕所水龙头卫生死角、用百洁布和洁瓷粉清理台阶上的防滑凹槽……

　　好不容易等到了下午下班，严勇没想到又被安排到底楼擦拭学校的玻璃墙。

　　一天的劳动体验结束，严勇光是手套就换了棉线、橡胶和乳胶3副，微信步数不知不觉到了1.9万多步，步数排行罕见地攀升到了朋友圈的前几名。扫帚、推车、油尘推、玻璃清洁器这些平时很少使用的劳动用具，也开始在他手里变得能熟练使用。

　　在严勇眼中，那些原本简单的保洁工作，也随着劳动体验的进行发生了变化。

　　就拿清理楼梯卫生死角这件事来说，想要把台阶防滑凹槽里的黑色污渍彻底清理干净，就必须要侧着用百洁布，俯身用力，反复擦拭。

　　这个过程不仅需要不断地起身和弯腰，蹲坐在楼梯台阶上逐级擦拭，还需要掌握一种巧劲，用对方法。

　　“虽然我只擦了两层中间的一段楼梯，但起身的时候已经腰酸背痛了。”严勇说，对比要清理整座校园的保洁阿姨，清理的这一小段楼梯就像“小巫见大巫”。

　　难以控制方向的小推车、反复弯腰排放整齐的塑料凳、需要提前养护的油尘推、3米高的玻璃墙……

　　多而繁复的保洁工作，让严勇对承担着学校25栋楼宇和校园外围保洁工作的39名保洁员肃然起敬：我以前真的没有认真留意过学校的保洁，“这次劳动体验之后，我再遇见这些保洁叔叔阿姨都会和他们打招呼”。

　　该校另一位大学生王佳菁选择体验的是餐饮岗。在劳动体验那天，她早上5点半就起床了。到了食堂才发现，叔叔阿姨们早就开始了一天的工作。

　　王佳菁介绍，早上先是给蔬菜称重、挑拣清洗，之后要把地面拖干净，快到中午时把食堂的桌子用洗洁精擦一遍、用清水擦两遍，到了饭点还要把盘子收拾一下。“一天体验下来是有一点累，因为一直在做事情”。

　　在王佳菁原本的印象里，收送餐盘的食堂阿姨只要简单地把餐盘里的剩菜倒掉，然后把盘子堆叠起来。

　　但在实际操作过程中，她发现，这个看上去简单且重复的动作很容易让人感到手酸：剩菜往往需要重重地敲几下垃圾桶，才能完全从餐盘上脱离；如果送餐盘的同学没有把勺子、筷子分开，收拾餐盘的工作人员还要帮这些同学完成这些工作。

　　王佳菁说，体验完一天以后，我感觉首先要珍惜粮食，那些菜都是叔叔阿姨很早起来做的，一些同学没有吃两口就全部倒掉，实在太浪费了；其次，要在送餐盘时主动把餐具分开，这样可以大大减少他们的工作量。

　　这次，该校共有20余名大学生利用课余时间参与到“一日劳动者”体验活动。他们有的换上蓝色工装跟师傅走宿舍、查电箱、通管道，有的跟着食堂阿姨洗菜、擦桌、整理餐盘，有的当起了学校的园丁，还有的进入学校财务处、吴中人民医院信息科、附属眼视光医院接诊台、生物技术中心实验室、学校基础部辅导员办公室等岗位，进行劳动者的“一日体验”……

　　该校2022级卫生信息管理专业的陈睿涵表示，她观察了实验员的一天，还收集了其他观察员的感受。“感觉很多工作与我们原来想象的不太一样，平时学习的内容跟实际操作还有很大差距，要把理论跟实践结合起来。”

　　在和大学生“一日劳动者”的相处过程中，该校的一些带教老师也对学生们的表现有了新认识。

　　“我想象中他们会更‘娇气’一点，可实际上他们也很愿意吃苦，工作效率高，也能够达到我们的工作要求。”严勇的带教老师、在学校负责保洁工作的王洁说，“这次体验活动让孩子们深入了解了我们一线的保洁工作，也会让他们对劳动有更新的认识，更珍惜我们的劳动成果。”

　　4月20日，该校专门组织了一次主题团日活动，参与本次活动的同学将在劳动岗位上的收获和体会进行了分享。值得一提的是，他们邀请劳动体验时的带教老师走进课堂，为这些劳动者送上了自己精心准备的鲜花。

　　“长期以来，学校始终坚持实践育人理念，将普通劳动者吃苦耐劳、无私奉献的精神融入学生的专业教育与职业教育，这次活动也是希望通过更多实际的体验，让学生感受到劳动的价值和意义。”该校基础部团总支书记余学娟说。

　　据了解，本次“一日劳动者”体验活动是该校“致敬劳动者、青春在行动”主题活动月的前序。接下来，该校还将结合“五四”青年节和职业教育周，广泛组织青年大学生开展劳动体验、人物寻访、故事分享和社会服务，进一步丰富劳动体验形式与内容，提升劳动教育的内涵与价值阐述。

　　该校党委书记时玉昌表示，要在学生中弘扬劳动精神，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理，长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。“让劳动育人取得实效，激励学生在成长成才的过程中用诚实劳动、努力奋斗来成就梦想。”

　　（孙艺铭 记者 李超）

(责编：郝孟佳、李依环)

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