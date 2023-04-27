原标题：陕西高校走进广东清远高新区 推动科研成果落地转化

4月中旬，“陕西高校科技成果走进广东”活动启动仪式暨陕西高校教授清远科技行专场在清远国家高新区举行。当天，西安交通大学国家技术转移中心清远分中心（以下简称清远分中心）正式在清远高新区挂牌成立。

据悉，清远分中心由西安交通大学国家技术转移中心、清远国家高新区管委会、清远华湾材料研究院三方合作共建，为西安交通大学国家技术转移中心在广东打造的首个地市级中心。

清远分中心自建立以来，按照“需求牵引、优势互补、协调创新、共赢发展”的总体思路，充分发挥西安交通大学的科研技术及人才优势，结合清远高新区的区位、资源与市场优势，大力开展科技成果推介、科技服务等活动，推介技术成果45项；持续推进企业调研、技术支持等工作，累计走访企业100余家次，征集技术需求40余项，组织对接活动30场，先后促成了多项科技成果转化项目，为西安交通大学及陕西高校科研资源与清远优势产业融合发展奠定了良好基础。

记者从陕西方面了解到，陕西高校同样希望以跨省合作取长补短，服务科学技术高质量发展。

“在走访企业过程中，我们发现不少企业遇到的很多具体问题，从技术角度出发，对于我们的教授团队而言并不是非常难。”陕西理工大学党委常委、副校长王磊说，专家、学者也需要结合这些实际的问题，来推动科研成果转化落地。

西安交通大学积累了一批高质量的科技成果，培养了一大批优秀人才。“在化学化工、机械制造、材料科学、电力、电子等领域与清远高新区乃至清远的主导产业高度契合。”西安交通大学化学工程与技术学院副院长伊春海说。

清远高新区于2015年9月经国务院批准升级为国家高新区。自升级国家高新区以来，全国排名连续六年上升。园区重点发展新材料、装备制造、电子信息、生物医药等“3+1”主导产业。高性能金属材料、先进高分子材料、精细化工材料等细分领域技术水平处于国内乃至国际先进水平。

“近年来，清远高新区发展迅速，借助融湾发展这一势头，正处于工业化快速发展的阶段。”清远高新区党工委副书记、管委会主任周岐贤认为，目前，清远高新区正大力做好存量用地、高效用地、新增用地的“三块地”文章，亟须引入高端科研创新人才。（陈立楷 记者 龙跃梅）

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