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让乡村教育赋能乡村振兴（一线行走）

张云河
2023年04月27日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　驻村工作队要发挥桥梁纽带作用，积极协调更多优质教育资源向乡村倾斜，吸引更多有志于教育事业的优秀人才到乡村任教

　　

　　“长大后，我也要像你一样。”广西壮族自治区百色市凌云县伶站瑶族乡浩坤村弄新小学瑶族女孩韦菲向学校里的“哥哥老师”诉说着心中愿望，眼里闪烁着光芒。

　　两年前，在凌云县驻村工作队的联系下，百色学院大学生志愿支教服务队来到弄新小学，韦菲口中的“哥哥老师”便是支教队员。在支教老师的帮助下，孩子们的学习兴趣越来越浓了。

　　过去，浩坤村的小学建在绝壁之下的棕榈洞中，一间茅草房便是孩子们的教室。由于硬件差、师资薄弱，直到2007年，村里才走出第一个大学生。如今，在驻村工作队的帮扶下，10年间，浩坤村走出61名大学生，昔日穷山窝成群飞出“金凤凰”。

　　靠教育改变乡村面貌，浩坤村不是个例。这些年，凌云县各支驻村工作队聚焦教育扶智，创新开展“第一书记进校园”“第一书记夜话”等活动，协调教育资源，蹚出一条以教育助推乡村振兴的路子。

　　“教育振兴乡村，首先要转变村民们的观念。”凌云县驻村工作队队长秦娟说。曾经，弄谷村女生韦美双对上学读书兴致寥寥，经常请假回家放羊。秦娟和工作队员就专门带她到广西民族大学开展游学活动，感受学习氛围。看过了外面的大世界，韦美双慢慢改变了观念。

　　师资缺乏是制约乡村教育发展的重要原因。一直以来，凌云县驻村工作队积极联系中国人民公安大学、华东师范大学、百色学院等高校和有关慈善组织开展大学生志愿支教活动，先后为当地引入大学生支教教师109人，充实了乡村教师队伍力量。

　　乡村振兴靠人才，人才培养靠教育。驻村工作队要发挥桥梁纽带作用，积极协调更多优质教育资源向乡村倾斜，吸引更多有志于教育事业的优秀人才到乡村任教，让乡村教育赋能乡村振兴。

　　（作者为本报广西分社记者）  

　　栏目投稿邮箱：yxxz8494@163.com


　　《 人民日报 》（ 2023年04月27日 11 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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