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教育部：毕业生求职需警惕陷阱

2023年04月23日09:36 | 来源：新华社
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原标题：教育部：毕业生求职需警惕陷阱

　　当前，正值高校毕业生求职高峰期。教育部4月20日发布信息，提醒同学们认真了解常见的就业陷阱，并做到“五防三要”，避免踩“坑”。

　　教育部指出，求职中要提高防范意识，“五防”主动避开陷阱——

　　一防黑中介。“黑中介”是指非法机构以介绍工作为名，向求职者收取高额中介费，却找借口拖延或直接不履行合同。凡是在求职中遇到此类情况，应立即求助当地劳动监察部门或公安机关，拒绝支付相关费用。

　　二防乱收费。“乱收费”是指用人单位或中介机构以用工为名收取报名费、体检费、培训费、押金、岗位稳定金、资料审核费、服装费等费用，再以各种理由拒绝毕业生入职或中途辞退。凡是在求职中遇到此类情况，要谨慎应对，拒绝支付入职前要求缴纳的各种非法费用。

　　三防培训贷。“培训贷”是指某些机构以高薪就业为诱饵，向毕业生承诺培训后包就业，但须借贷支付培训费。个别公司人员甚至手把手教如何使用贷款软件。凡是在求职中遇到此类情况，切忌轻率借贷支付相关费用，要核实招聘企业的工商注册、企业信用等信息。

　　四防付费实习。“付费实习”是指某些机构向毕业生承诺提供高薪行业实习岗位，但毕业生须缴纳相关服务费用。凡是在求职中遇到此类情况，不轻信无任何要求且薪资待遇异常高的招聘信息，拒绝支付相关费用。

　　五防非法传销。“非法传销”是指组织者通过发展人员，要求其以购买商品等方式，牟取非法利益。在一些短视频平台中，存在所谓“校园创业”的视频账号，吸引大学生付费加盟，实为不断发展下线，收取费用。凡是在求职中遇到组织者收取入门费，让参与者通过层层发展人员而获取报酬的，应立即远离。一旦发现可疑情况或者被骗，立即拨打110报警。

　　此外，教育部还提醒求职安全要牢记“三要”秘笈——

　　一要增强求职安全意识。积极参加学校组织的就业指导和安全教育课程，增强识别就业“陷阱”的意识与能力，不走所谓的“求职捷径”。

　　二要使用正规求职渠道。毕业生可通过国家大学生就业服务平台、高校就业网站、国聘平台等国家有关部门、地方和高校的校园招聘等正规途径获取就业信息。

　　三要运用法律维护就业权益。了解学习就业有关法律知识，学会用法律维护自身权益。如在求职中确有遇到侵害本人合法权益情况，要积极收集并留存有关证据，及时向学校求助或向公安机关报案。（记者王鹏）

(责编：李依环、孙竞)

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