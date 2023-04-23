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做实做细就业指导服务（教育时评）

吴  月
2023年04月23日04:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　前不久，到高校采访，正赶上一场春季双选会。各用人单位展位前，多名学生身着正装、手握简历，从容地问询、沟通。双选会现场，提供职业生涯规划、就业指导服务的“专家工作坊”展位前也十分热闹，吸引了不少同学前来了解、咨询。深入了解学生需求，做实做细指导服务，强化就业育人实效，已成为广大高校促进高质量充分就业的重要着力点。

　　高校毕业生是国家宝贵的人才资源，是就业工作所服务的重要群体，“要强化就业创业服务体系建设，支持帮助学生们迈好走向社会的第一步”，做实做细就业指导服务。眼下，正值春季求职关键期，除了拓市场、促对接，各地各高校还应健全就业指导服务体系，有的放矢开展就业指导，不断强化就业育人实效。

　　就业指导服务，不妨“早”一些。全面加强就业指导，需要高校健全完善分阶段、全覆盖的大学生生涯规划与就业指导体系。毕业前，学生对就业指导的需求往往十分迫切，事实上，生涯探索与规划不仅是毕业生的任务，也是大学生都应思考的命题。如何确定自己的志业？不同年级应该做哪些准备？针对学生关注的问题，相关部门和高校应早谋划、早部署、早行动，确保有需要的学生获得有效的就业指导。在各高校普遍开设大学生职业发展与就业指导课程的当下，还应进一步完善课程标准，打造就业指导名师、优秀课程和教材，让优质就业指导服务惠及更多学生。

　　就业指导服务，力求“细”一些。授人以鱼，不如授人以渔，要切实帮助学生提升求职本领。不同学生的能力特长、性格特点不同，职业发展方向也有差异，可以通过简历撰写指导、面试求职培训、一对一咨询等形式，为学生提供个性化就业指导服务。江苏第二师范学院对毕业生建立“一人一导师”帮扶机制，江西财经大学在班级设立职业发展与就业委员……许多高校积极探索，用心用情，精心暖心，力求强化实效。

　　就业指导服务，努力“深”一些。浇花浇根，育人育心。高校就业指导服务不仅要注重学生求职技能的训练，还要引导学生树立正确的择业就业观念。各地各高校应深入推进就业育人，把就业教育和就业引导作为全员全程全方位育人的重要内容，广泛开展以成才观、职业观、就业观为重点的就业育人教育，引导学生学会“志存高远、脚踏实地”，找准定位，踏踏实实实现人生理想。

　　当前，高校毕业生春季促就业攻坚行动正深入开展。可喜的是，优服务、强指导，已成为教育系统促进高校毕业生就业的生动实践：截至4月上旬，国家大学生就业服务平台已面向2023届高校毕业生制作播出26期“互联网+就业指导”公益直播课，累计观看超1亿人次；天津市建设一批创新创业教育示范课程，鼓励高校引进优秀企业家担任双创导师；上海城建职业学院开设“走近劳模”系列课程，把就业育人与专业教学、顶岗实习、社会实践等紧密结合……扎实细致的举措，将更有利于促进高校毕业生高质量充分就业，帮助毕业生迈好走向社会的第一步。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月23日 05 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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