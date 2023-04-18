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清华大学加大仿生医学研究

2023年04月18日09:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电  （韩冬野）近日，清华大学揭牌成立“器官移植与仿生医学研究院”（简称“移植仿生院”），由著名肝胆外科和肝脏移植专家董家鸿院士担任院长，将推动器官移植临床医学与清华优势学科深度交叉融合，建设临床驱动型与超学科融合式卓越器官移植中心。同日举行了“清华大学器官移植与仿生医学国际论坛”，400多名海内外专家围绕器官移植与仿生医学的国际前沿问题展开深入学术研讨。

中国工程院三局局长高战军表示，器官移植与仿生医学、再生医学是当今医学研究的重点前沿领域，清华大学引领性地提出临床驱动型医工结合式的新医科发展模式，希望移植仿生院的建设能推动产出系列重大创新性成果，惠及我国众多终末期器官功能障碍的患者。

董家鸿介绍，移植仿生院汇聚了临床医学、基础医学、生命科学、生物医学工程、医疗管理和医学法学等多个交叉融合的学科群，将以临床驱动型与超学科融合式新医科发展模式，着力攻克制约器官移植与仿生医学发展的重大理论和技术瓶颈问题，打造引领全球的移植与仿生科技创新高地以及国家行业治理的高端智库。目前，研究院已确定六大研究方向，包括移植生物学、移植肿瘤学、器官再生修复、器官仿生工程、组织工程、移植伦理与法治。

(责编：李依环、郝孟佳)

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