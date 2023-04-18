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加快实现高水平科技自立自强（大家手笔）

单忠德
2023年04月18日09:06 | 来源：人民网－人民日报
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习近平总书记指出：“加快实现高水平科技自立自强，是推动高质量发展的必由之路。”当前，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，科技创新已经成为国际战略博弈的主要战场。我国要在激烈的国际竞争中牢牢把握发展主动权，推动高质量发展，如期全面建成社会主义现代化强国，必须把创新摆在国家发展全局的突出位置，大力实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强，厚植高质量发展内生动力。

加强党中央集中统一领导，充分发挥新型举国体制优势。加强党中央对科技工作的集中统一领导，是实现高水平科技自立自强的根本保证。要深刻把握科技创新的内在规律、演变特征和发展趋势，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，不断增强走中国特色自主创新道路的思想自觉和行动自觉。坚持系统观念，前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进国家科技发展的重大战略、重大规划、重大政策，统筹解决科技领域战略性、方向性、全局性重大问题。充分发挥国家作为重大科技创新组织者作用，进一步完善重大科技创新的市场导向机制、人才评价激励机制、科技成果转化机制等，坚持全国一盘棋、上下一条心、拧成一股绳，汇聚起政府、市场、社会等各方面推进高水平科技自立自强的强大合力。

聚焦国家战略需求，着力提高战略发展能力。当前，科学研究范式正在发生深刻变革，为我们开辟新领域新赛道、加快实现高水平科技自立自强提供了宝贵机遇。我们要聚焦国家战略需求，建立完善竞争性支持和稳定支持相结合的基础研究投入机制，始终坚持“四个面向”，有组织地推进战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究。以钉钉子精神持续推动科技创新发展，建立一批关键核心技术攻关平台，形成一批关键核心技术成果，尽快突破一批重点领域关键核心技术。瞄准未来科技创新和产业发展制高点，统筹优化国际科技创新中心、区域科技创新中心、国家创新型城市等点线面结合的区域创新布局，集聚力量开展原创性引领性科技攻关，前瞻谋划和部署一批战略性、储备性技术研发项目，充分发挥并有效调动全国科技力量，加速形成具有中国特色的重大科技创新模式。

提升自主培养质量，全面建设战略人才梯队。加强科技人才队伍建设是实现高水平科技自立自强的重要保障。要深化科研人才发展体制机制改革，完善战略科学家发现、培养、激励机制，整合一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师等的建设体系，建立完善面向未来的拔尖创新人才早发现、早培养、早跟踪机制。构建人尽其才、才尽其能的人才评价、使用、激励等一揽子政策体系，重点抓好完善评价制度等基础改革，分层分类建立完善自由探索型和任务导向型科技项目分类评价制度，持续深化针对高层次人才的灵活性、中长期激励方式改革，吸引更多优秀人才进入科研队伍，为他们脱颖而出创造条件，把我国制度优势转化为人才优势、科技竞争优势。大力弘扬科学家精神、工匠精神、劳模精神，培育创新文化，涵养优良学风，突出对重大科技创新工程、重大科技活动、优秀科技工作者、创新创业典型事迹的宣传，营造崇尚科学、尊重创新的价值理念和文化氛围，不断增强科技人才的使命感、获得感、成就感。

突出产学研深度融合发展，大力提升协同创新整体效能。推动教育、科技、产业有机衔接，打通科技成果转化的“最后一公里”，促进产学研深度融合，是实现高水平科技自立自强的必然要求。优化国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业的定位和布局，进一步突出企业创新主体地位，探索企业主导、院校协作、多元投资的产学研深度融合新机制新模式，促进各创新主体充满活力、高效协同，促进人才、技术、资本等创新要素流动更加有序、更加畅通。鼓励和支持企业、高校和科研院所站在构建人类命运共同体高度积极谋划创新、推进创新，不断深化与走在全球科技前沿、处在产业高端的知名院校和企业的深度合作交流，深度参与和有力引领全球创新链产业链变革，探索多种模式的国际科技合作和交流，打造我国国际科技合作新格局。

（作者为中国工程院院士、南京航空航天大学校长）

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 09 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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