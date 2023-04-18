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澳门举办“全民国家安全教育展”

2023年04月18日09:05 | 来源：人民网－人民日报
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本报澳门4月17日电  （记者富子梅）由澳门特区政府与澳门中联办联合举办的“全民国家安全教育展”15日揭幕。展览旨在让澳门居民更全面、深入了解国家安全体系建设与发展所取得的新的伟大成就，树牢总体国家安全观，共同维护国家安全和澳门社会繁荣稳定。展览为期一个月，展场设于中国与葡语国家商贸合作服务平台综合体展览厅。

开幕仪式由全国政协副主席何厚铧、澳门特区行政长官贺一诚、澳门中联办主任郑新聪、外交部驻澳特派员公署署理特派员孙向阳、解放军驻澳部队政委孙文举主持。特区政府官员及社会各界人士逾400人出席。

贺一诚在致辞时表示，特区政府将一如既往，自觉尊重和维护国家的根本制度，维护宪法和基本法所确立的特区宪制秩序，坚决落实维护中央全面管治权，坚决落实维护国家安全的法律制度和执行机制。

郑新聪致辞表示，必须以高水平安全保障高质量发展，以高质量发展促进高水平安全，不断完善特区维护国家安全体系和能力，推进澳门特色“一国两制”事业行稳致远。

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 06 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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