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香港举办全民国家安全教育日活动

2023年04月18日09:05 | 来源：人民网－人民日报
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本报香港4月17日电  （记者王尧、冯学知）香港特别行政区维护国家安全委员会主办的“全民国家安全教育日2023”开幕典礼15日在香港举行。活动的主题是“国家安全  稳定繁荣基石”，旨在让香港市民了解国家安全对香港长期稳定繁荣的重要性。

国务院港澳事务办公室主任夏宝龙参加典礼致辞表示，当前香港的良好局面来之极为不易，值得倍加珍惜、倍加呵护。保国家安全，就是保“一国两制”，就是保香港繁荣发展，就是保香港的民主自由，就是保香港全体居民的人权和根本福祉，就是保所有来香港投资者的利益。

香港特区行政长官李家超致辞表示，维护国家主权、安全和领土完整是包括香港同胞在内的全中国人民的共同义务。香港特区将健全国家安全体系，增强维护国家安全能力，提高国家安全治理水平，完善社会治理，回应市民所需。

香港中联办主任郑雁雄、中央驻港国安公署副署长李江舟、外交部驻港公署特派员刘光源、解放军驻港部队司令员彭京堂等与香港各界人士参加开幕典礼。

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 06 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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