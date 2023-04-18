本报长春4月17日电 （记者郑智文）日前，东北师范大学校园内，鲜艳的五星红旗伴随着雄壮的《义勇军进行曲》冉冉升起，学校老师现场解读总体国家安全观精神内涵。

在第八个全民国家安全教育日到来之际，吉林省教育系统围绕今年全民国家安全教育日的主题，组织开展“十个一”主题活动，全省4000余所大中小学校、200余万师生参与其中。通过开展一次升旗仪式、一次主题班会、一次宣传画比赛、一次专题讲座、一次网络学习、一次知识竞赛、一次演讲比赛、一次研学活动、一次合唱活动、一次外出宣传，使广大师生深入学习领会党的二十大关于国家安全的新理念、新思想、新战略，牢固树立“国家安全，人人有责”的意识。进一步推动总体国家安全观深入人心，引导学生担当时代新人，共筑国家安全防线。

近年来，吉林省各级各部门持续加强全民国家安全教育。在教育领域，吉林省通过开展千万师生同上一堂国家安全教育课、高校学生国家安全教育素养展示活动等，邀请专家学者为师生授课，引导学生正确分析研判国际国内形势。利用校园宣传栏、板报、广播、网络新媒体等媒介加大推送宣传力度，营造“人人懂安全、时时为安全、事事保安全、处处要安全”的校园安全文化氛围。

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 06 版）

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