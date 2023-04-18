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以学科优化提升人才培养质量（人民时评）

赵婀娜
2023年04月18日09:05 | 来源：人民网－人民日报
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党的二十大报告提出：“坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，聚天下英才而用之。”当今时代，人才越来越成为推动经济社会发展的战略性资源，教育的基础性、先导性、全局性地位和作用更加突显。

前不久，教育部等五部门印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》，明确“到2025年，优化调整高校20%左右学科专业布点，新设一批适应新技术、新产业、新业态、新模式的学科专业”。这为优化高校学科专业的结构、提升高等教育人才自主培养质量提供了重要抓手。

学科专业是高等教育体系的支柱。习近平总书记高度重视学科专业设置工作，强调要优化同新发展格局相适应的教育结构、学科专业结构、人才培养结构。对高校而言，高校学科专业的设置和建设，对教育教学资源的配置起着基础性、导向性作用，决定了一所高校人才培养的类型和特点；对经济社会发展而言，学科专业的设置和布局，关系到高校人才培养与经济社会发展相适应的程度和水平。近年来，我国高等教育学科专业结构调整工作深入推进，目前全国普通高校本科专业布点总数6.6万个，较2012年新增1.7万个、撤销和停招了近1万个专业点，每年调整幅度将近5%，专业动态调整力度之大前所未有，推进了一场数量足够多、力度足够大、频度足够高的专业结构改革。

同时也要看到，当前，少数高校在学科专业设置布局上依然缺乏科学审慎规划、片面追求“大而全”，热衷于设置投入少、容易开办的专业；部分地区、学校依然存在学科专业调整与人才需求联动不紧、人才培养和社会需求的契合度不高等问题。在我国高等教育进入普及化深入发展阶段之后，如何适应多样化、个性化发展需求，进一步加强学科专业建设，全面提高人才自主培养质量，服务支撑中国式现代化建设，成为高等教育面临的重要时代课题。

完善学科专业设置调整优化工作，必须统筹结构、注重质量，从理念思路、体制机制、方法举措等方面推进创新。首先应做到紧密服务国家发展，以服务经济社会高质量发展为导向，想国家之所想、急国家之所急、应国家之所需，建好建强国家战略和区域发展急需的学科专业。还应突出优势特色，做强优势学科专业，做优特色学科专业，形成一大批特色优势学科专业集群和高水平人才自主培养体系。此外，还应强化协同联动，加强教育系统与行业部门的协同联动，实现学科专业与产业链、创新链、人才链的相互匹配、相互促进。总之，优化学科专业布局，在守正与创新之间、现实与未来之间、学科专业发展与国家需要之间找到平衡、做好衔接，才能适应时代变化，为经济社会高质量发展提供人才支撑。

教育是国之大计、党之大计。学科专业设置调整优化，将引导高校分类发展、特色发展，走好人才自主培养之路。从长远来看，构建健康的学科专业发展生态，将助力形成高水平人才自主培养体系，为实现高等教育高质量发展，建成高等教育强国注入澎湃动能。

《 人民日报 》（ 2023年04月18日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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