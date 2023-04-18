原标题：学校体育百花齐放提升的不只是学生体质

近年来，广东省大力实施全面提升学生体质健康水平攻坚行动，扎实推进学校体育高质量发展，学生体质健康水平明显提升。据教育部有关部门反馈，在2020、2021年全国学生体质健康抽测复核中，广东省学生体质健康抽测优良率连续两年排名全国第二。学生体质的提升是广东学校体育工作深入推进的直观反映，但体育给学生、学校带来的变化远不止是学生体质的增强。中青报·中青网记者近日随中央媒体走基层采访团在广东省广州市、东莞市、深圳市的多所学校采访时深刻感受到，当体育成为教育工作的必选项，学校体育的勃勃生机与百花齐放可以成为校园里最美的一道风景。

体育改变了学生，也改变了学校

广州市花都区七星小学地处花东镇七星村，10多年前还是一所只有170多名学生且主要是外来务工人员子弟的农村学校。七星小学副校长、体育教师赖宣治是在2010年来校任教的，他是七星小学自成立之后分来的第一名大学生。赖宣治回忆，当他第一次来到七星小学时，根本无法想象在广州这样一座发达城市的郊区，还存在如此落后的学校。想给学校带来一些改变的赖宣治，开始寻找适合学校开展的体育活动。结合学校的实际条件，赖宣治最终选择了比较容易上手的跳绳。

跳绳人人都会，却能演绎出无尽的玩法。赖宣治和几位老师一起，翻看国内外跳绳比赛的视频，研究如何才能跳得更快更好。很难想象，如今在世界赛场上傲视群雄的中国跳绳选手，其使用的躬身跳绳技术和以自行车刹车线为绳体的器材，均来自10多年前的七星小学。

革命性的跳绳技术和器材，帮助七星小学的学生在跳绳的赛场上越走越远。2014年，七星小学跳绳队在全国比赛夺冠，次年又作为中国队的成员在世锦赛夺冠。至此之后，七星小学在国内外各大跳绳赛事上拿金牌拿到手软，培养出的跳绳世界冠军已多达36人。原本一所毫无存在感的薄弱校就此成了闻名中外的明星校。赖宣治说，跳绳改变了七星小学许多外来务工子弟的命运，他们中的很多人因为跳绳特长升入了优质初中、高中，乃至大学，还有不少学生在走上工作岗位后成了跳绳教练。

无独有偶，深圳市盐港中学也在过去10多年时间里完成了逆袭，而促成改变的关键也是体育。

深圳市盐港中学艺体处主任宫照石回忆，盐港中学是在2008年由两所学校合并成立的，当时是一所职业高中，“深圳中考满分900分，我们当时的招生分数线是230分，全市最低。”这样的生源，可能会让很多人以为这所学校无药可救，但学校和老师没有放弃。

因为组成盐港中学的两所学校中，有一所是体育传统校，盐港中学的振兴计划就从体育入手。宫照石记得，2009年从新生中选拔学生组成体育班，动员了很多学生也只选出来17人。但就从这17人开始，宫照石说，“狠抓班风建设、狠抓专业素养建设”。

事实证明，体育育人确实收效明显。3年后，17人中有9人凭借体育特长和优良的文化课成绩考入大学。宫照石说，考虑到他们高中入学时的低分，这样的大学升学率堪称奇迹。

作为盐港中学的表率，体育班的大学升学率逐年提高。宫照石介绍，以2022年高考为例，盐港中学体育班的本科率100%，重点本科率接近80%。如今在盐港中学，全校学生都以体育班为榜样。

让老师和学生一起动起来

午后的东莞市松山湖实验中学，足球、篮球场上满是学生，这所在东莞数一数二的学校向学生们发出的口号是“无体育无未来”。

在东莞市松山湖实验中学校长万飞看来，让学生动起来需要氛围，老师、家长是最好的榜样。万飞介绍，松山湖实验中学有30多个俱乐部，其中体育类占到半数，这些俱乐部不仅面向学生，也面向老师。

学校有位体质不太好的老师，就用他的跑步经历，带动班上一些运动基础较差的学生一起运动，并相互鼓励、相互督促。最终，不仅学生们坚持了下来，还对他们的学习产生了积极影响。

广州市玉岩中学也是广州一所排名靠前的学校，用校长印贤文的话说，如果仅以升学率看，玉岩中学不搞体育也完全可以，但如果那样，我们就把体育的意义看得太狭隘了。

玉岩中学是一所全国少有的拥有标准室内游泳馆并且把游泳课作为学生必修课的中学。对游泳的重视是一个缩影，展现了这所学校从生命的角度去看待体育的认知。印贤文表示，游泳是求生技能，游泳给人带来健康，更重要的是，游泳有利于塑造身材，这会给他（她）自信。一个身姿挺拔的女孩，一个身材伟岸的男孩，这本身就代表着他（她）是以一种更加健康、积极的心态去面对人生。

印贤文引用著名教育家张伯苓的话说，“不懂体育者，不可以当校长”，这表明在引导学生参与体育上，校长、老师发挥着不可忽视的作用。

全员体育与精英体育齐头并进

在让全体学生因体育受益的同时，发掘体育苗子也是学校体育的一项重要工作。

在全国和广东省比赛中，深圳市第二实验学校在篮球、足球、毽球等项目上连年获得佳绩。学校女篮取得了广东省中学生篮球锦标赛的十四连冠。据深圳市第二实验学校体育中心主任、女篮主教练王小维介绍，学校篮球队的学生基本上都是一级运动员，即便在高校高水平运动队招生改革（对于考生来说，考取的难度将有比较大的提升）之后，对于该校的体育特长生也没有太大的影响。

在王小维看来，建立一个从小学到初中、再到高中，直至大学的学校体育人才培养通道非常重要。深圳第二实验学校对口好几所小学，很早就开始为具有体育天赋的学生提供系统培训和人才上升通道，这是学校保持着高质量体育特长生生源和体育特长生几乎都可以考入知名大学高水平运动队的关键。

在东莞市南城阳光第六小学，学校击剑队的活动开展得有声有色。据介绍，当地教育部门与体育部门合作，把体育部门在师资、器材设施等方面的资源引入学校，帮助学校发展特色体育项目。

据东莞市南城阳光第六小学校长梁惠兴介绍，目前学校有100多个孩子学习击剑。孩子们学习击剑的兴趣很高，也在学习击剑的过程中增强了体质、培养了体育精神和加深了对击剑这项绅士运动的认识。体育部门则通过学校推广这项运动，扩大了选材范围。

此次记者在广东采访学校体育，走访的每一所学校都有自己的特色和独到经验。而这些与广东省近年来对学校体育工作予以实质性推动是分不开的。

（记者 慈鑫）

(责编：郝孟佳、李依环)