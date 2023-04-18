原标题：山西石楼“思源计划”：让孩子们喝上“纯净水”

开学至今，山西省吕梁市石楼县万余名少年儿童喝上了专门净化的“纯净水”。这是团中央驻石楼县乡村振兴工作队为保障全县中小学校及幼儿园孩子们的饮水安全推进的“思源计划”。截至去年年底，该计划已覆盖全县中小学、幼儿园1.5万余名学生。

2021年以来，在团中央书记处的关心支持下，团中央驻石楼县乡村振兴工作队在对当地27所中小学走访调研时发现，部分学校存在饮水处理设施不完善、饮水消毒设施的配备率和正常运行率不高等情况。队员们了解到，此前曾有学校采取收取班费或校方自筹等方式购买桶装水供学生饮用，但由此带来了一定的经济负担。

“石楼境内小泉小水丰富，除了县城，其他地方主要靠提取山泉水，满足人们饮水用水需要，但受干旱影响较大，有时会出现断流，需要重新寻找水源。”石楼县水利局供水中心主任梁宏珍介绍，针对水源变化导致群众饮用水水源不足的情况，县里已经多次投入改善，提升不少，但“靠天吃水”的情况在部分地区仍客观存在。

为保障师生饮水安全，工作队员们决定联合团石楼县委共同实施全县学生饮水安全项目——“思源计划”。

“解决学生校园饮水安全问题刻不容缓。”石楼县委副书记、团中央驻石楼县乡村振兴工作队队长韩攀介绍，该计划主要通过资金投入、吸引社会力量参与等方式，将现有各学校饮水进行分类排队，按照先急后缓的原则，对包括偏远山区学校在内的全县27所中小学校，约1.5万名在校生供应纯净水。

为此，队员们承担起了双重任务：帮扶、净水。他们对当地情况进行考察，协助有关部门一起组织人员展开实地调研、取样检测、测算学生饮水量、定制设备等系列工作。

结合调研实际，工作队决定对学生数较多的学校使用大型制水机，人数较少的学校配备中型制水机，配套直饮水设备。对自来水供水不足、供水设施不完善、安装条件不够的偏远乡村学校配备小型饮水机，供应桶装水。

在此基础上，针对突发的停水停电等情况，工作队制定了配送应急桶装水等补充方案，并由各学校负责校内饮水设备管理，确保学生安全有序使用饮水设备。

石楼县小蒜镇中心学校是一所地处偏远的乡村小学。由于学校所处的黄土高原降水稀少，过去只能使用周边山沟里的小泉小水加热饮用。寒冷季节，水管还会因低温而结冰，学校师生曾深受季节性缺水的困扰。

该校六年级学生张玲，以前总是自己带水到校，还时常要在课间照顾同校低年级的弟弟喝水。随着“思源计划”进校，在老师的关心下，姐弟俩在校饮水都方便了许多。

“全校目前47名学生，过去孩子们缺乏主动喝水的意识，随着‘思源计划’的实施，冷热饮水都很方便，在老师的提示下，孩子们至少能做到上、下午各喝一杯水。”小蒜镇中心学校校长王凯凌表示，工作队为该校制定了针对性的净水方案，并备有充足的桶装水水票，大大解决和提升了饮水质量。

“水是生命之源，也是健康之本，对于我们城关实验小学来说，能喝上更安全的放心水，得益于团中央驻石楼县乡村振兴工作队。”该校校长任文斌表示，“思源计划”为学校300多名学生建立了校园直饮水站，“我校学生不仅喝上了好水，健康饮水观念也进一步增强”。

依托团中央在石楼县开展的青年创业帮扶项目，返乡创业青年陈涛将吕梁山中润泽乡邻的汩汩山泉变为家乡“好水”，既成就了自己的创业梦，又为“思源计划”提供保障。团中央驻石楼县乡村振兴工作队队长韩攀表示：“下一步，我们将持续开展青年创业扶持，吸引更多社会力量参与‘思源计划’，整合资源为石楼县青少年成长发展营造良好环境。”

（记者 胡志中）

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