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为国家和民族培养优质的“读书种子”

王波
2023年04月18日08:35 | 来源：光明日报
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原标题：为国家和民族培养优质的“读书种子”

　　 【专家视点】

　　 考察各种各样的读书活动，不难发现，读书活动皆在推动五个方面的提升，即阅读兴趣、阅读习惯、阅读质量、阅读能力、阅读效果。换句通俗易懂的话说，就是致力于达到爱读书、勤读书、读好书、善读书、会用书的目标。

　　趁早培养阅读兴趣

　　 学前教育和小学低年级教育中，家长和教师应紧密配合，首先培育孩子们的阅读兴趣。兴趣是情感和行为的动力之源，只有养成读书兴趣，孩子们才能拥有对书的“饥饿感”。对书的旺盛“食欲”，是一个人终生以书为友、成长成才的根基。兴趣决定着人生的精神底色，喜爱读书是进取人生的莫大动力，读书的兴趣应精心培植于人之幼、学之初。中国古代把有慧根、爱读书的孩子称作“读书种子”，中国历史上有所成就者多数都是少年焕发书卷气，明大理、识大体，他们是成就华夏辉煌的“种子选手”、骨干力量。学校和家庭要密切配合，为国家和民族培养越来越多、越来越优质的“读书种子”。

　　养成良好阅读习惯

　　 小学中高年级至初中阶段，要着力培养孩子们的阅读习惯。要让孩子们知道读书贵在有恒、贵在勤奋，学会挤时间读书，把读书变成终生延续的一种生活方式。如果公民都具有良好的阅读习惯，那么终身学习就会自然而然地成为一种社会风气，建设书香社会和学习型国家就会水到渠成。

　　高度重视阅读质量

　　 学海无涯，人生有涯，青少年学生读书行动的关键是读好书，让每个青少年学生都与经典同行、与佳作同行。关于如何读好书，历代教育家、学者开列了大量推荐书目，当代致力于阅读推广的专家对这些书目进行了汇总，如北京大学王余光教授主编的《中国读者理想藏书》、南京大学徐雁教授主编的《中国读书大辞典》，都是重要的“藏宝地图”，值得青少年学生据以探宝。青少年学生读书，既要实施分级阅读，让他们在合适的年龄阅读相应的好书；也要实施“跳级制度”，让学有余力者自由地跨级、跳级阅读。为了帮助不幸天生具有阅读障碍的青少年学生，不少专家一直在研究，让他们也进入好书的世界，享受好书的滋养和提升。总之，有读无类，全社会要分层分级严肃对待青少年学生的阅读质量问题，认真引导青少年学生阅读知识准确、内容新颖、情趣高雅的“金书”。

　　大力提升阅读能力

　　 在信息化社会，读书人要掌握一定的阅读技巧，善于用数字技术为阅读赋能。关于如何读书，中国古人总结了很多方法，如精读细读、通读跳读、朗读批读、读旅结合等，有的求深解、有的求快速，有的专注于小阅读，有的放眼于大阅读。如读旅结合读书法，号召“读万卷书，行万里路”，主张读书和旅行、实践相结合，体现了极高的读书境界。

　　 单就方法的体系性和完备性而言，宋代理学家朱熹提出的“读书六法”广受推崇，影响最大，可谓是古人读书法的集大成，包括循序渐进、熟读精思、虚心涵泳、切己体察、着紧用力、居敬持志。西方也不断有专家提出读书方法，例如由“浏览（Survey）、发问（Question）、阅读（Read）、复述（Recite）、复习（Review）”组成的SQ3R读书法，就是其中的杰出代表。随着《最强大脑》等益智电视节目的出现，我们可以发现一些训练记忆的技巧也非常有助于提高读书效率，亦可以作为读书方法进行学习和训练。另外，读书方法不仅包括独自阅读，还包括与友共读，青少年学生读书要养成“独读乐不如众读乐”的观念，积极与伙伴分享读书经验，在互相答疑和辩论中加深对读物的理解。读书方法还包括蓄志养心，我国古代的文体“箴”就源自“针”，这种文体是专门规劝、告诫读者的，创建的目的，相当于给心灵打一针，有解郁安神、解惑明智的效果。明代学者李渔首用“书本草”这个概念，明确指出书也是药的一种。英美在20世纪初创建“阅读疗法”概念，逐渐发展成为一个研究和实践的新领域。

　　 在数字化时代，屏幕成为重要的知识载体，被新一代青少年——网络“原住民”所青睐的程度甚至有超越纸张之势。因此，要高度重视通过数字化赋能，推动青少年学生读书行为提质、加速、增效，乃至推动人类阅读方法发生根本性、颠覆性、转折性变化。所谓数字化赋能，包括但不限于：把屏幕阅读纳入读书范畴，将“左书右屏”作为青少年学生读书的常态。在泛媒体时代，要重视培养青少年学生的媒体素养，帮助他们在阅读中善于识别假知识、假新闻。在大数据时代，要大力培养青少年学生的数据素养，引导青少年学生掌握思维导图、知识图谱、地理信息系统等数字人文方面的知识和软件工具，便于深挖、深解、深悟所阅读的内容。

　　旨在实现阅读效果

　　 读书的最终目标是会用书、善用书，读者能够利用从书中学到的知识和规律，增长才干、立德修身、服务人民、振兴国家、和洽自然、造福人类。阅读是在校青少年学生的主责主业，青少年学生更应该成为全民阅读的主力队伍、榜样群体。国家智慧教育读书平台的上线、青少年学生读书行动的启动，将校园阅读的“奏鸣曲”融入全民阅读的“大合唱”，希望通过青少年学生读书行动带动家长读书，通过家长读书带动全社会读书，把全民阅读推进到更新层次、更高阶段。

　　 （作者：王波，系北京大学图书馆古籍中心主任、教育部高等学校图书情报工作指导委员会副秘书长）

(责编：郝孟佳、李依环)

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