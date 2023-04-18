人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

最是书香能致远

——以学生阅读“小切口”写好素质教育“大文章”

2023年04月18日08:34 | 来源：光明日报
小字号

原标题：最是书香能致远

书，随手可得：校园里，吸引清华大学附属小学五年级一班学生林玥辰的一定有那棵“长满书的大树”——教学楼走廊里、教室里，随处可见各种书籍，真正的“图书馆校园”就在孩子们身边，书香校园的气息陪伴着他们成长。

阅读，是美好的遇见。“春有玉兰锦簇，夏有荷花摇曳，秋有银叶金黄，冬有蜡梅馨香”，四季变换，在“森林式大学”华中科技大学里读书是一件美好的事。

书香，萦绕在家庭、校园、城市，人们抚古思今而游目八方，“寂然凝虑，思接千载;悄焉动容，视通万里”。载体创新、数字赋能，引导更多的学生将读书当成一种生活态度、一种精神追求、一种境界要求。

诚如教育部党组书记、部长怀进鹏所言，广大青少年学生是祖国的未来、民族的希望，开展青少年学生读书行动，是从立德树人“根基”架起教育强国“柱梁”的战略安排，是以学生阅读“小切口”写好素质教育“大文章”的一项举措，是将校园阅读“奏鸣曲”融入全民阅读“交响乐”的有效途径，是把数字技术这一“最大变量”转化为阅读提质“最大增量”的关键一招。

爱上阅读，营造校园阅读场

校园是一个地方最有生命力的细胞，更是师生们的阅读场，校园有书香气、教师有书卷气、学生有书生气。

伴着晨读的声音，青岛市盲校的同学们开启了一天的学习生活。

在这里，学生们的阅读方式，既包括盲文图书摸读和大字版图书阅读，还可以利用点显器、助视器、听书机和读屏软件等设备，通过触觉、听觉等多感官进行补偿阅读，接触学习美丽的文字，查阅资料，浏览网页，打开通往信息世界的大门，拥抱更为广阔的未来。学生们把课文、单词和喜欢的书籍拷贝在像手机一样的听书机里，乘着想象的小舟徜徉在书籍的海洋里。

“在阅读过程中书籍能够给予我力量，让我变得坚强，能够面对生活中遇到的种种困难。”青岛市盲校学生韦佳说。

“图书角”“阅读亭”不但让学生随时随地都能有书读、读好书，而且能把阅读与休憩、交流、研讨结合起来。近年来，各地学校开齐开好阅读课程，保证阅读课时，优化阅读文化氛围营造。针对农村中小学图书少且陈旧的现实，浙江实施的中小学“书香校园”工程，让孩子们不再为找不到书读而烦恼。

组建“湖南省职业院校读书联盟”、建立书单“季度发布”制度，鼓励联盟内各校推出自身特色书单，引导广大师生落实“每周一书”阅读计划。坚持“线上+线下”，开辟“云读书”行动专栏，形成联盟集群效应。湖南开展的“职业院校楚怡读书行动”让“书香班级”“楚怡读书之星”不断涌现。

共享阅读，让书香浸润校园。在中南大学，教室楼梯口、食堂拐角处、宿舍楼栋内、“一站式”学生社区里……共享阅读机、共享阅读角、共享阅读书袋、流动图书遍布校区，为师生提供随时随地借阅的便利。教授推荐价值观引领书单专柜、爱国主义教育专柜、通识类书籍书柜，不同类型书籍满足多样阅读需求，使同学们随时能够捧书而坐、徜徉书海。

有阅读，有指导。“在我们学校，每周都有同学们喜欢的主题阅读课，与众不同的是，不同科目的任课老师都在课堂上指导大家阅读。同一本书，不同的课堂，不仅让我们去阅读经典、探究科学、动手实践、亲近艺术，更教会了我们如何正确地对待困难和挫折。老师们在教会我们正确阅读的同时，更教我们懂得了做人的道理。”林玥辰说。

“最是书香能致远，腹有诗书气自华。”阅读，让每个孩子的精神世界更加丰盈，让中华民族的文化根脉更加恒久。

融入生活，构筑以文育人同心圆

每周一次家庭阅读会，每月一次图书馆家庭日，每年一份家庭心愿书单。这是重庆“最美书香家庭”陈静家以书为伴的快乐“三个一”。

“一家人共读表演绘本《猜猜我有多爱你》时，孩子们抱着我们一个劲儿地表达，爱爸爸妈妈，爱你们比到月亮还远，比大海还深，比星星还多。”那一刻，陈静体会到自己培养了孩子良好的阅读习惯，也收获了融洽的家庭氛围，和谐的亲子关系。

“看书是我最期待的事。我喜欢阅读，我最喜欢和家人一起阅读。”孩子们说。

诵读会，社区居民推荐分享会，周末阅读交换活动，假期儿童故事会……很多社区积极组织读书活动，将多读书读好书的理念传播出去。

书香飘逸，是一个家庭的温馨。书香味，是一座城市、一个人最好的软实力。

全民阅读深入普及，让上海从全球众多城市中脱颖而出，获得联合国教科文组织学习型城市奖。

2021年，上海市教委印发关于推进青少年学生阅读工作的通知，研制书香校园指导标准。在环境的优化升级中，上海高校普遍建立了校园实体书店，不仅成为了师生的精神乐土，也成为周边百姓的“共享书房”。

在育人的数字赋能上，上海积极探索。上海市黄浦区卢湾一中心小学开展图书馆与“云课堂”课题研究，挖掘学生阅读数据，实时分析干预，精准阅读指导，促进学科发展和综合育人。

历时近20年，打造15分钟学习圈，建设丰富的家门口学习点，上海完善了市民终身学习新途径，市民大讲堂、市民诗歌节、东方亲子阅读推广等汇聚各方力量的系列主题阅读活动，营造了浓厚的终身学习氛围，形成了在处处能阅读、时时可阅读的环境，带来了书香育人的新合力。

城市里，随处可见的特色书店，体验阅读活动，在把最好的资源留给人民的探索中，也蕴含着对教育与城市相互滋养的思考。“我们带着阅读形成的思考来到中共一大会址纪念馆寻找答案，在更大的阅读空间，在知行的结合和情景交融中更好地读懂党的历史，将理想信念内化于心，外化于行。”学生们表示。

踏着阅读的阶梯，时代新人正在成长

与书为伴，与书为友。

在书中，获取的不只是专业知识，更有心灵的力量，行走的方向。

“我们这代人对知识充满了渴望，对国家未来充满了希望。我是向别人借书、自学，通过了高考。在大学求学时，在各个工作岗位，我始终把个人命运与国家发展结合起来，勤奋读书、刻苦学习，努力把自己的智慧和力量奉献给国家。”华中科技大学党委书记、中国工程院院士李元元说。

华中科技大学，作为在全国理工科高校中率先扛起文化素质教育大旗的高校，倡导科学教育与人文教育相融合，把阅读作为人才培养的重要途径，鼓励学生“多读书、读好书”。

1995年成立第一个读书会，每到周末，师生聚集一堂、畅读经典。1999年开展“读好书、立大志”启明读书活动，引导学生启德明智，全面发展。

近30年来，学校深入实施文化素质教育，营造良好的大学文化。在2400余期人文讲座和300余期科学精神与实践讲座中，诺贝尔奖获得者、图灵奖获得者等科学大家，与师生分享读书感悟，激励大家追求科学真理。华中大学子在“互联网+”“挑战杯”“创青春”等创新创业大赛中屡获佳绩。

一场阅读马拉松，挑战自我阅读极限；以言传情，诵读声声中同品经典名篇；“阅见光影”主题观影，发出共享大荧幕阅读盛宴的邀请……这个春天，东南大学举办系列阅读活动，让师生在校园里与阅读邂逅。

学生们在阅读中得到滋养，打好中国底色。阅读、思考、在一次次与书籍的“邂逅”中，青年学子遇见自己、遇见城市，遇见国家，遇见未来，担当民族复兴大任的时代新人正在成长。

（记者 靳晓燕）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部