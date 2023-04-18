原标题：最是书香能致远

书，随手可得：校园里，吸引清华大学附属小学五年级一班学生林玥辰的一定有那棵“长满书的大树”——教学楼走廊里、教室里，随处可见各种书籍，真正的“图书馆校园”就在孩子们身边，书香校园的气息陪伴着他们成长。

阅读，是美好的遇见。“春有玉兰锦簇，夏有荷花摇曳，秋有银叶金黄，冬有蜡梅馨香”，四季变换，在“森林式大学”华中科技大学里读书是一件美好的事。

书香，萦绕在家庭、校园、城市，人们抚古思今而游目八方，“寂然凝虑，思接千载;悄焉动容，视通万里”。载体创新、数字赋能，引导更多的学生将读书当成一种生活态度、一种精神追求、一种境界要求。

诚如教育部党组书记、部长怀进鹏所言，广大青少年学生是祖国的未来、民族的希望，开展青少年学生读书行动，是从立德树人“根基”架起教育强国“柱梁”的战略安排，是以学生阅读“小切口”写好素质教育“大文章”的一项举措，是将校园阅读“奏鸣曲”融入全民阅读“交响乐”的有效途径，是把数字技术这一“最大变量”转化为阅读提质“最大增量”的关键一招。

爱上阅读，营造校园阅读场

校园是一个地方最有生命力的细胞，更是师生们的阅读场，校园有书香气、教师有书卷气、学生有书生气。

伴着晨读的声音，青岛市盲校的同学们开启了一天的学习生活。

在这里，学生们的阅读方式，既包括盲文图书摸读和大字版图书阅读，还可以利用点显器、助视器、听书机和读屏软件等设备，通过触觉、听觉等多感官进行补偿阅读，接触学习美丽的文字，查阅资料，浏览网页，打开通往信息世界的大门，拥抱更为广阔的未来。学生们把课文、单词和喜欢的书籍拷贝在像手机一样的听书机里，乘着想象的小舟徜徉在书籍的海洋里。

“在阅读过程中书籍能够给予我力量，让我变得坚强，能够面对生活中遇到的种种困难。”青岛市盲校学生韦佳说。

“图书角”“阅读亭”不但让学生随时随地都能有书读、读好书，而且能把阅读与休憩、交流、研讨结合起来。近年来，各地学校开齐开好阅读课程，保证阅读课时，优化阅读文化氛围营造。针对农村中小学图书少且陈旧的现实，浙江实施的中小学“书香校园”工程，让孩子们不再为找不到书读而烦恼。

组建“湖南省职业院校读书联盟”、建立书单“季度发布”制度，鼓励联盟内各校推出自身特色书单，引导广大师生落实“每周一书”阅读计划。坚持“线上+线下”，开辟“云读书”行动专栏，形成联盟集群效应。湖南开展的“职业院校楚怡读书行动”让“书香班级”“楚怡读书之星”不断涌现。

共享阅读，让书香浸润校园。在中南大学，教室楼梯口、食堂拐角处、宿舍楼栋内、“一站式”学生社区里……共享阅读机、共享阅读角、共享阅读书袋、流动图书遍布校区，为师生提供随时随地借阅的便利。教授推荐价值观引领书单专柜、爱国主义教育专柜、通识类书籍书柜，不同类型书籍满足多样阅读需求，使同学们随时能够捧书而坐、徜徉书海。

有阅读，有指导。“在我们学校，每周都有同学们喜欢的主题阅读课，与众不同的是，不同科目的任课老师都在课堂上指导大家阅读。同一本书，不同的课堂，不仅让我们去阅读经典、探究科学、动手实践、亲近艺术，更教会了我们如何正确地对待困难和挫折。老师们在教会我们正确阅读的同时，更教我们懂得了做人的道理。”林玥辰说。

“最是书香能致远，腹有诗书气自华。”阅读，让每个孩子的精神世界更加丰盈，让中华民族的文化根脉更加恒久。

融入生活，构筑以文育人同心圆

每周一次家庭阅读会，每月一次图书馆家庭日，每年一份家庭心愿书单。这是重庆“最美书香家庭”陈静家以书为伴的快乐“三个一”。

“一家人共读表演绘本《猜猜我有多爱你》时，孩子们抱着我们一个劲儿地表达，爱爸爸妈妈，爱你们比到月亮还远，比大海还深，比星星还多。”那一刻，陈静体会到自己培养了孩子良好的阅读习惯，也收获了融洽的家庭氛围，和谐的亲子关系。

“看书是我最期待的事。我喜欢阅读，我最喜欢和家人一起阅读。”孩子们说。

诵读会，社区居民推荐分享会，周末阅读交换活动，假期儿童故事会……很多社区积极组织读书活动，将多读书读好书的理念传播出去。

书香飘逸，是一个家庭的温馨。书香味，是一座城市、一个人最好的软实力。

全民阅读深入普及，让上海从全球众多城市中脱颖而出，获得联合国教科文组织学习型城市奖。

2021年，上海市教委印发关于推进青少年学生阅读工作的通知，研制书香校园指导标准。在环境的优化升级中，上海高校普遍建立了校园实体书店，不仅成为了师生的精神乐土，也成为周边百姓的“共享书房”。

在育人的数字赋能上，上海积极探索。上海市黄浦区卢湾一中心小学开展图书馆与“云课堂”课题研究，挖掘学生阅读数据，实时分析干预，精准阅读指导，促进学科发展和综合育人。

历时近20年，打造15分钟学习圈，建设丰富的家门口学习点，上海完善了市民终身学习新途径，市民大讲堂、市民诗歌节、东方亲子阅读推广等汇聚各方力量的系列主题阅读活动，营造了浓厚的终身学习氛围，形成了在处处能阅读、时时可阅读的环境，带来了书香育人的新合力。

城市里，随处可见的特色书店，体验阅读活动，在把最好的资源留给人民的探索中，也蕴含着对教育与城市相互滋养的思考。“我们带着阅读形成的思考来到中共一大会址纪念馆寻找答案，在更大的阅读空间，在知行的结合和情景交融中更好地读懂党的历史，将理想信念内化于心，外化于行。”学生们表示。

踏着阅读的阶梯，时代新人正在成长

与书为伴，与书为友。

在书中，获取的不只是专业知识，更有心灵的力量，行走的方向。

“我们这代人对知识充满了渴望，对国家未来充满了希望。我是向别人借书、自学，通过了高考。在大学求学时，在各个工作岗位，我始终把个人命运与国家发展结合起来，勤奋读书、刻苦学习，努力把自己的智慧和力量奉献给国家。”华中科技大学党委书记、中国工程院院士李元元说。

华中科技大学，作为在全国理工科高校中率先扛起文化素质教育大旗的高校，倡导科学教育与人文教育相融合，把阅读作为人才培养的重要途径，鼓励学生“多读书、读好书”。

1995年成立第一个读书会，每到周末，师生聚集一堂、畅读经典。1999年开展“读好书、立大志”启明读书活动，引导学生启德明智，全面发展。

近30年来，学校深入实施文化素质教育，营造良好的大学文化。在2400余期人文讲座和300余期科学精神与实践讲座中，诺贝尔奖获得者、图灵奖获得者等科学大家，与师生分享读书感悟，激励大家追求科学真理。华中大学子在“互联网+”“挑战杯”“创青春”等创新创业大赛中屡获佳绩。

一场阅读马拉松，挑战自我阅读极限；以言传情，诵读声声中同品经典名篇；“阅见光影”主题观影，发出共享大荧幕阅读盛宴的邀请……这个春天，东南大学举办系列阅读活动，让师生在校园里与阅读邂逅。

学生们在阅读中得到滋养，打好中国底色。阅读、思考、在一次次与书籍的“邂逅”中，青年学子遇见自己、遇见城市，遇见国家，遇见未来，担当民族复兴大任的时代新人正在成长。

（记者 靳晓燕）

(责编：郝孟佳、李依环)