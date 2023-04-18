严帅

原标题：【光明时评】运用人工智能优化学校德育工作

近来，人工智能在生成内容领域出现了众多创新产品，在全社会引发热烈反响。习近平总书记指出，要加强人工智能同保障和改善民生的结合，从保障和改善民生、为人民创造美好生活的需要出发，推动人工智能在人们日常工作、学习、生活中的深度运用，创造更加智能的工作方式和生活方式。当前，人工智能加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，也将给学校教育带来重要变革。其中，学校德育工作贯穿学生学习生活始终，贯穿学校工作各方面，更是贯彻落实立德树人根本任务的基础性工作。在新一代人工智能发展背景下，及时跟进、辩证看待人工智能加速创新带来的影响，深入分析机遇挑战，有效设计学校德育工作，是当前学校、校长和教师必须直面的时代课题。

人工智能让德育工作目标更加精准。通过先进信息技术应用，能够形成对学生特点、发展状态、心智模式、教育规律等知识、信息、数据的有效集成，让统一的德育工作目标细化到每个学段、年级、班级、学生，帮助学校形成“一校一策”“一师一策”“一生一策”。德育资源将迎来爆发式增长。文字、图片、语音、视频之间的壁垒逐渐瓦解，借助人工智能可以快速进行编辑或二次创作，时时处处可以创造德育资源，德育素材的快捷方便获取也为均衡化使用资源提供了可能。

人工智能让德育工作场景更加多样。通过虚拟场景技术，人工智能可以创造或再现模拟真实环境，辅以体验式、游戏化的方式，增加视、听、触、嗅等生理感受，让国情教育、价值教育、历史教育的情境更加逼真，让受教育者身临其境、触发情感，启发自我教育。在实际授课场景中，人工智能还可以采集分析课堂中师生的言行、情绪、状态等数据，细致地呈现“教”与“学”互动的过程，帮助师生完善教学评价、提升学习质量、优化教学过程。

人工智能让德育工作内涵更加丰富。当前，德育课堂面临从碎片到体系、从知识到场景、从记忆到思考、从主观评价到智能评价等多维度转向。因此，必须积极推动人工智能与德育工作的深度融合，促进教育变革创新。在教育方式上，加强德育仪式活动探索智能化的创新，在虚拟现实中同步搭建主流文化，充分发挥人工智能优势，不断促进学校数字文化家园建设。在素质培养上，学校智能化的治理趋势也已经对校长、教师乃至家长提出了数字能力要求，学校不同岗位的德育责任也将随之重构。

思想政治工作是学校各项工作的生命线，面对新形势新任务，要提升学校德育的课堂、活动、仪式的有效性，加强对主流意识形态的提炼和凝聚，运用人工智能强大的算力和推送，实现精准传播和分发，主动做德育内容的生成者、传播者、使用者。归根到底，看得到人的德育才是好的德育，人工智能的关键还在于“人”。要加强以文化人、以文育人，多创造属于“我们”共同的情感、经历和记忆，依靠学校文化的熏陶、教化和激励，传递公共的精神和价值，充分运用人工智能的“能”与“智”，帮助校长、教师更好地发现每个学生，让教育的阳光照耀和成就每个学生。

（作者：严帅，系北京师范大学继续教育与教师培训学院副研究员、党委书记）

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