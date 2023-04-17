人民网北京4月17日电 （记者郝孟佳）首届“中国专业学位案例日”主题活动13日在北京大学举行。“案例教学在改革创新教学模式、启发学生思辨方面发挥着重要作用。”中国专业学位案例建设专家咨询委员会主任委员、原国务院副秘书长、中国社会科学院大学教授江小涓在致辞中指出，经过不断努力，案例建设学术生态环境正在发展完善，重视案例研究和教学正在高校和学界得到广泛共识，且已形成良好发展态势。

江小涓强调，一是要开发能有效解释中国经验的典型案例，通过系列经典案例研究全面准确理解中国实践的本质，抽取具有普遍意义的学术要素，构建体系化的中国理论，在国际可比框架下讲述好中国故事；二是要发挥案例教学育人的核心功能，向学生提供针对现实又有较多学理含量的案例，提高他们运用理论要素分析和解决复杂实际问题的能力，提高他们在实践创新中具备理性思考和前瞻判断的能力；三是要更好推动案例研究教学国际交流与合作，引进国外有益的案例，邀请国外专家组成开发团队研究和开发中国案例，主动为国际案例库添加中国案例，推动国外学界使用中国案例进行教学。

教育部学位与研究生教育发展中心主任范海林在致辞中指出，在案例专家委指导下，案例的征、建、用三方面都取得了巨大进步，中国专业学位案例中心入库案例超过5000篇，覆盖了27个专业学位类别，拥有了较好的资源基础。教育部学位中心将持续推动案例建设“提质增效”，进一步提升案例供给质量，增强案例使用效力，更加重视做好案例建设，让案例更好服务于人才培养、科学研究、干部培训、国际学术和教育交流。

北京大学副教务长、研究生院常务副院长姜国华表示，案例教学要充分贴近、贴紧社会实际，推进开放式案例教学，突出问题导向，深入了解典型事件，挖掘发展规律，融通各方资源，推动教学范式、研究范式改革，推动案例教学内容走进各专业学位类别的课堂中，并通过案例教学传播中国经济社会发展取得的伟大成就。

在主旨报告环节，北京大学光华管理学院院长刘俏表示，案例研究具有“自然实验”特性。与传统研究范式相比，能避开理论建模和大样本统计分析的“过度简化偏差”。应当梳理、识别出重要的研究问题，回应“时代之问”，并通过清晰的理论架构和严谨的科学分析进行研究，用优质案例研究成果有效服务国家需求。

浙江大学计算机科学与技术学院教授、人工智能研究所所长吴飞表示，通过智海平台建设，浙江大学在人工智能人才培养方面实现教材、课程和实训平台“三位一体”教育理念，有效推动了科教融合和产教融合，促进了人才链、产业链、创新链有效衔接。

北京大学考古文博学院院长沈睿文以田野考古教学实习为例，强调要授业于田野之间，树人于实践之中。通过田野考古，将动手动脑与学科前沿现象相结合，将基础教学与重大科研相结合，在直面前沿现象的探索性劳动中，提高学生的专业学习和动手能力。

北京大学政府管理学院院长燕继荣认为，中国发展案例的本质既有发展动力，又有规制能力，要做好中国式现代化框架下的中国案例研究，中国的案例可以用来解释政府的变迁，并为全球公共管理学术研究带来政治经济理论创新、政府管理理论创新和国家治理理论创新。

清华大学工业工程系副教授蔡临宁指出，案例教学要以学生为主体，教师应引导学生进行主动思考，体悟理论在实践中的运用，从而培养学生的专业能力，强化学生的价值观塑造。

活动现场，“精品案例课堂”首批15个项目成果发布。教育部学位与研究生教育发展中心副主任亓彦伟指出，2022年11月，学位中心试点启动了“精品案例课堂”项目，带动更多教师写案例、讲案例、用案例，增强案例服务教学育人的实效。本次推出的项目成果来自北大、清华等7所高校，覆盖金融、法律、农业、工程等专业学位类别，由名师名家亲自讲授，全流程展现了案例教学的课程设计、课堂教学、学生心得、专家点评等环节。

据了解，本次活动由教育部学位与研究生教育发展中心和北京大学主办，北京大学光华管理学院承办。活动采用线上线下相结合的方式举行，约16万人线上观看了活动直播。

(责编：李依环、熊旭)