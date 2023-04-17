研讨会现场。人民网记者 李依环 摄

人民网郑州4月17日电 （记者李依环）15日-16日，2023全国基础外语教育改革与发展研讨会在河南郑州举办，来自全国各地的近千名教育专家、学者、中小学教师代表围绕“基础外语教育高质量发展的内涵与路径”主题，共同探讨外语教学育人使命和基础教育教学发展路径。

会上，教育部基础教育司副司长、一级巡视员马嘉宾指出，要紧紧围绕高质量发展这一战略任务，在新的历史起点上系统谋划，切实加强党对中小学的全面领导，构建中小学“大思政课”体系，着力推动基础教育扩优提质，持续提高学校落实“双减”水平，注重培养学生创新素养，深入推进教育数字化赋能，不断深化基础教育综合改革，积极构建协同育人机制。

北京外国语大学党委书记王定华作题为“以中国式现代化理念指引我国基础外语教育改革与发展”的主旨报告。报告中，对于我国基础外语教育改革与发展的方向，王定华提出八个方面建议，包括加强党对教育事业的全面领导，开创国家外语基础教育事业发展的新局面；落实立德树人的根本任务，通过推进素质教育，促进学生德智体美劳全面发展；拓展“大思政课”育人格局，将课堂教育与社会实践相统一；促进教育公平与质量提高，保证基础外语教育改革发展的优质均衡等。

河南省教育厅总督学刘林亚在致辞中表示，北京外国语大学是全国外语教育、教学、教研的领军者，中国教育学会是基础教育阶段具有学术影响和教育改革引领能力的学术组织。此次双方联合围绕外语教育教学改革、协同育人、课程建设等基础外语教育发展重点问题展开权威解读和深入研讨，是顶层设计和基层实践的完美结合。

“党的二十大赋予了教育新的战略地位、历史使命和发展格局，我们要持续办好更加公平、更高质量的基础教育，做好各方面的贯彻落实工作。”中国教育学会秘书长杨银付在发言中呼吁，希望广大教师勇于担当，培养更多具有家国情怀、全球视野、专业本领的复合型人才，为推动我国基础外语教育改革与发展做出新的更大贡献。

“构建学校家庭社会协同育人新生态，将成为新时代我国教育改革发展的新方向、新任务。”北京师范大学教授张志勇作题为“全面构建协同育人新格局”的主旨报告。他认为，应该坚持育人第一、健康第一、人格第一，深化教育改革，重建协同育人关系，促进学生健康科学成长和发展，共建良好教育生态。

北京海淀教师进修学校校长罗滨通过在线方式作题为“服务学校高质量发展的教研新行动”的主旨报告。她指出，高素质教师队伍是建设教育强国的重要保障，教研机构要准确识变、主动求变和科学应变，进行供给侧结构性升级，凸显专业性、选择性和时代性，从而为教师专业发展提供高质量的专业服务。

据悉，本届研讨会由北京外国语大学主办，外语教学与研究出版社、北京外国语大学本科招生办公室承办，中国教育学会国际教育分会协办。会议期间，北京外国语大学外研集团党委书记、董事长，外研社社长王芳现场发布“2023基础外语教育服务解决方案”。

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