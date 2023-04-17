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人民网2023高招系列报道——

北京建筑大学发布2023年本科招生新政 未来建筑技术学院将首次招生

2023年04月17日10:18 | 来源：人民网-教育频道
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北京建筑大学2023年校园开放日暨高招联合咨询会现场。校方供图

人民网北京4月17日电 （记者李依环）记者从北京建筑大学日前举办的2023年校园开放日暨高招联合咨询会上获悉，北京建筑大学今年将新增1个智能制造工程专业本科招生，未来建筑技术学院首次招生。此外，该校从今年起面向港澳台地区招生，招生计划首次实现全国覆盖。

北京建筑大学副校长陈红兵介绍，北京建筑大学的办学历史可追溯至1907年成立的京师初等工业学堂，经过116年的发展，学校已成为全国建筑类龙头高校、北京市属龙头高校、北京市高水平特色型大学。学校先后为国家培养了近8万名优秀毕业生，成为国家和首都城市建设系统的骨干力量。

北建大招生办公室主任黄鹤介绍，作为学校人才培养模式改革创新的试验区，北建大未来建筑技术学院负责探索未来建筑领军人才培养新模式，打造引领未来建筑发展和有效培养复合型、创新型人才的教学科研高地。学院设有建筑菁英班、工科试验班两个班级，按照“厚基础、宽口径、重交叉、强协同、塑能力”的建设思路，开展“高起点、高标准、高质量”的本博贯通人才培养。

此外，北建大机电与车辆工程学院今年新增智能制造工程专业。该专业旨在应对国家工业体系长期发展的需要，迎合未来制造业发展的趋势，立足于北京科技创新功能定位，面向机械工程学科在智能化、信息化领域发展的迫切需求而创立，可满足智能制造领域、机械与汽车行业、高新技术行业等从事智能装备的研究、设计、制造、测试、开发、运行管理等市场需求。

对于毕业生就业话题，北京建筑大学就业指导中心主任康健介绍，北京建筑大学毕业生就业的特色就是服务首都城乡建设。在2022届毕业生中，近七成毕业生从事建筑业、科技服务、信息服务、水利电力、热力燃气等与城市建设相关的大建筑类企业；超半数毕业生选择从事规划师、设计师、建筑师，近七成签约毕业生进入国有性质单位就业。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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