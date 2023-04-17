原标题：“春晖杯”留学人员创新创业北京基地揭牌

今天，第十八届“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛启动暨“春晖杯”留学人员创新创业北京基地揭牌仪式在北京举行。

“春晖杯”大赛于2006年设立，至今已连续举办17届，在全球主要留学目的地国家设立了12个海外分赛区，在40多个国家和地区遴选优秀留学人员创新创业项目近4000余项，鼓励和吸引了数万名在外留学人员回国成功创业，已经发展成为深受在外留学人员青睐的创业品牌。

此次活动通过搭建“线上+线下”一体化的交流合作平台，深度融合教育链、人才链、资金链和产业链，让五湖四海的有志青年汇聚首都尽展才华，让创新思想和创业激情在交流中碰撞激荡。

教育部副部长陈杰在致辞时指出，“春晖计划”自1996年实施以来，吸引了十余万优秀留学人员回国投身社会主义现代化建设。“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛连续举办17届，吸引留学人员回国创新创业成效显著。“春晖杯”留学人员创新创业北京基地的成立，是落实党的二十大关于教育、科技、人才一体化推进的成功实践。

陈杰表示，教育部将始终坚持高质量对外开放，坚持新时代留学工作方针，积极服务国家战略，为推动国家经济社会高质量发展注入新动力。北京市高度重视留学人员回国服务工作，吸引和集聚了一大批高层次留学人员在京就业创业。教育部将同北京市一道，共同营造更加优良的人才生态环境，充分发挥基地集聚、培育、孵化、产业化的重要作用，力争吸引更多海外优秀留学人才落地北京，打造北京基地全国样板，以教育之力服务推动世界重要人才中心和创新高地建设。

北京市副市长刘宇辉在致辞时指出，北京拥有92所高校、1000多个科研院所和近3万家国家级高新技术企业，在吸引集聚海外留学人才方面既有得天独厚的优势，也有思贤若渴的需求。近年来，北京市建成留学人员创业园53家，持续优化创新留学人才出入境、停居留、医疗保障、金融支持举措，集聚了一大批高层次留学人员在京创业就业。

刘宇辉表示，去年北京市和教育部签订《共建留学人才回国服务示范区合作框架协议》，是北京市加快推进高水平人才高地建设的重要举措。北京市将持续深化部市合作长效机制，不断优化留学人员服务体系，积极搭建产学研深度协同桥梁，充分发挥“春晖杯”留学人员创新创业基地示范作用，为留学人才培育宜居宜业的发展沃土。

活动上，中国中小企业协会副会长陈晶介绍了中国留学人员春晖企业联盟成立及有关工作进展情况。往届“春晖杯”大赛优秀落地企业代表、北醒(北京)光子科技有限公司总经理兼创始人李远分享了自己参与大赛和回国创业的经历。

本次活动由教育部、北京市人民政府联合主办，教育部留学服务中心、北京市人才工作局、北京市昌平区人民政府、北京未来科学城管理委员会、国家(中关村)火炬科创学院承办。

据了解，大赛举办地北京市昌平区是首都重点发展的平原新城，拥有56个国家和省部级重点实验室，入驻了清华、北大、北航等41所高校，汇聚了以38名两院院士、200余名国家海外高层次人才为代表的4.8万名研发人员团队。作为北京国际科创中心枢纽型主平台的未来科学城也坐落于此，已经形成了生命谷、能源谷、沙河高教园“两谷一园”的创新格局，创新资源优渥、创新要素富集、发展生机勃勃。

围绕未来科学城“两谷一园”特色优势，昌平区着力打造全球领先技术创新高地、培植人才创新沃土，形成了聚焦生命科学、能源科技领域的全创新链、产业链、供应链发展格局。(记者 杜燕)

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