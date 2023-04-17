原标题：“数字校园”再出圈 名校“云打卡”

中传数字校园。图片来源：中国传媒大学动画与数字艺术学院、绿洲世界项目组

“数字校园”又出圈了。

鲜活的数字形象奔跑在屏幕上，跑过草坪，路过教学楼，最终在图书馆前的湖边长椅上坐了下来；屏幕内外的人同时看着波光粼粼的湖面，欣赏着“云端”上的虚拟校园——这是前不久包括中国传媒大学在内的4所国内高校推出的“数字校园”，人们不用进校门便可沉浸式体验名校环境。

2022年6月，中国传媒大学毕业生曾搭建一场兼具科技感与趣味感的沉浸式毕业体验，引发关注。此次该校的“数字校园”依旧由学生创作团队打造，借助绿洲启元编辑器，在毕业典礼场景基础上对校内景物做了更深入的还原，让校园场景飞上“云端”。

整个项目历时半个学期。如今回忆起来，中国传媒大学动画与数字艺术学院在读研究生洪天阔感慨，“我们当时去搜集了学校里最具有特色、最具代表性的校园景观，这时候我真的感觉到，自己非常爱学校里的每一个角落，哪里都不舍得放弃。”

作为该项目的辅导教师，中国传媒大学动画与数字艺术学院副教授张兆弓告诉记者，此次的“数字校园”项目，源于“绿洲世界”共建共享计划。后者是一个集数字孪生、社交互动、休闲玩法、品牌合作的综合性数字体验空间。高校创作团队能够利用可视化资源模块，还原现实场景，或是将创意想法进行呈现。

在项目逐渐推进的过程中，洪天阔与导师和同学们不断进行讨论，尽可能使用最具有校园特色的场景素材，以期更鲜活地展示出学校中的难忘场景。

“这是大家的中传，要让它呈现出该有的样子。”主创团队最终决定，放弃一些专属于二级学院的建筑，更加侧重选择“主楼”“钢琴湖”“图书馆”这些能够代表中国传媒大学的标志性建筑。他们希望能让每位中传同仁都感受到，“这是我的中传”，进而还原一个“最好、最真实的线上校园”。

同时，主创团队还加入了“纸飞机哄台”“校园打卡点”等交互内容，在复刻校园的同时，给进入线上校园的“游客”提供一些游戏性和交互性。

“我们希望后续持续优化和进行设计方案的迭代，呈现一个更加丰富、更加完整的虚拟校园。”洪天阔表示。

项目正式上线之后，洪天阔和团队里的同学们，都“受到了很多小伙伴的关注”，也得到了大量积极的反馈。“看到大家的评价，觉得自己做的很多工作、很多努力，都是很有意义的。”他认为，有这么多同学喜欢数字校园，是对开发团队的莫大鼓舞。

他也提到，由于之前的疫情影响，有不少同学没能在课余时间好好地跟校园合影，在毕业时也没来得及跟校园好好告别。主创团队的一大出发点，便是希望利用线上校园平台，让那些暂时不能亲身回到学校的同学们，得以在虚拟校园内“云打卡”“云留念”。

目前顺利留校、继续攻读硕士研究生的洪天阔期待着，去年已经毕业的本科同学们，有朝一日能够以数字交互的形式，集体重返校园，补办一场专属于他们的“毕业典礼”。这也是本次项目为他带来最多的情感共鸣。

“我相信，无论是在线上还是线下的校园，相聚都不是一次单纯的活动，而是一份感情的凝聚。”他说。

张兆弓则提到，“绿洲世界”已经为学生提供了一个很好的实践平台，中国传媒大学下一步还将探寻这一“虚拟校园”的更多可能性：“我们也在设想扩展更多的应用情境，比如和学生的课业紧密结合起来。”

中传明年即将迎来70年校庆，张兆弓也在畅想，届时能利用更加成熟的虚拟校园数字技术，为校庆献上一份别出心裁的礼物。

（记者 张渺）

(责编：郝孟佳、孙竞)