原标题：昆明：为青少年建立全链条心理咨询服务

为提高青少年心理健康服务的可及性和专业性，团昆明市委整合资源建立昆明市青少年心理健康服务中心，为9-18岁青少年提供全天候、全公益、全链条心理咨询服务。该中心运行半年多来，完成预约服务400余人次，参与服务的专业人士240余人次，标志着昆明社会心理咨询服务行业走上了规范化、标准化的专业道路。

15岁初中女生因因（化名）手臂上满是新旧交织的刀伤疤痕，让从业10余年的心理咨询师触目惊心。因因在父母离异后和老人生活在一起，为引起父母的关注，她多次用刀片划伤自己。在心理咨询师的多次干预下，她表示要“好好爱惜自己，不再做傻事”。她告诉心理咨询师，如果那天没有找到同伴陪她来，她就决定第二天跳楼自杀。“我庆幸自己能通过这一平台帮助到这个孩子。”这位心理咨询师心疼地说。

“相比寒假期间，2022年秋季开学前一周，中心的日均咨询增长率就达到了186%，这些孩子最多的问题是网瘾、厌学、焦虑、抑郁。”该中心相关负责人介绍，半年多来，工作人员接待的家长和孩子，最常见的“组合”是沉默的孩子和喋喋不休的父母。走进中心的孩子大多表情凝重迷茫，家长则充满焦虑。

据团昆明市委的调研，目前，昆明市中小学校的心理健康教育工作存在较大差异，不少学校心理健康教育教师缺乏，社会、学校、家庭三位一体的协同配合机制和社会支持体系亟待完善。

昆明市青少年心理健康服务中心整合了学校心理咨询室、社会心理咨询机构、省市医疗卫生机构等力量，近200名社会心理咨询师、中小学心理教师，与医院精神科医生共同组建了5支服务队伍。

云南省心理卫生中心的专家或医师在昆明市青少年心理健康服务中心全天候坐诊。周一到周日，都有两名专业精神科医生现场评估，如果属于精神类疾病，医生会建议来访者到专业医院就诊；如果是心理问题，则可以到该中心二楼接受相关的心理咨询。同时，中心还开通了青少年住院治疗绿色通道。

中心提供的是公益服务，不收取任何费用，来访者信息保密，可通过中心公众号或者“滇医通”持续预约，直到康复为止。这给经济贫困的家庭带来了希望。据悉，一些需要服药和心理治疗的孩子，会选择在医院开药，来中心咨询；还有一些家长带着孩子从云南各地州来到这里，因为当地缺乏这样的资源。

在云南大学心理健康咨询服务中心主任、副教授滕燕看来，青少年出现心理问题时，主动求助不是一件容易的事，他们能到昆明市青少年心理健康服务中心咨询并接受治疗，是对中心的信任。“这种信任来自于它的专业性。”滕燕说。

（记者 张文凌）

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