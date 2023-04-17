原标题：江西发布1.7万余个人才岗位

近日，江西省委人才办、江西省人力资源和社会保障厅正式发布《江西省2023年引进高层次和急需紧缺人才公告》，共发布1.7万余个岗位，面向国内外引进高层次和急需紧缺人才。

其中，高层次人才岗位6000余个，较去年增加1469个；急需紧缺人才岗位1.1万余个，较去年增加363个。高层次人才岗位中，包括高校类3021个、科研院所类713个、医疗机构类473个、企业类1360个、其他单位类121个。

本次发布的岗位立足服务江西省“2+6+N”产业高质量跨越式发展行动计划和数字经济“一号发展工程”，聚焦乡村振兴、鄱阳湖国家自主创新示范区、江西内陆开放型经济试验区等重大战略，服务重大科技创新平台、关键核心技术、重点产业和领域人才需求，力争引进一批能够带动优势学科发展、突破关键核心技术、推动产业高质量发展的高层次和急需紧缺人才来江西创新创业。

据介绍，此次引才的单位既有国有企事业单位，也有新经济组织、新社会组织，引才岗位涵盖博士以上高层次人才岗位和有色金属、电子信息、生物医药、航空、新能源、新材料等14个江西省重点产业链急需紧缺人才岗位。

此次引进的高层次人才，可享受《江西省高层次人才引进实施办法》（修订）规定的职称评审、岗位聘任、工资待遇、配偶安置、子女入学等13个方面优惠政策，还可享受各设区市、用人单位的引才优惠政策。对于特殊人才，实行“一人一议”“一事一策”引进。

（记者 陈卓琼）

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