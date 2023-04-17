人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

江西发布1.7万余个人才岗位

2023年04月17日08:35 | 来源：中国青年报
小字号

原标题：江西发布1.7万余个人才岗位

近日，江西省委人才办、江西省人力资源和社会保障厅正式发布《江西省2023年引进高层次和急需紧缺人才公告》，共发布1.7万余个岗位，面向国内外引进高层次和急需紧缺人才。

其中，高层次人才岗位6000余个，较去年增加1469个；急需紧缺人才岗位1.1万余个，较去年增加363个。高层次人才岗位中，包括高校类3021个、科研院所类713个、医疗机构类473个、企业类1360个、其他单位类121个。

本次发布的岗位立足服务江西省“2+6+N”产业高质量跨越式发展行动计划和数字经济“一号发展工程”，聚焦乡村振兴、鄱阳湖国家自主创新示范区、江西内陆开放型经济试验区等重大战略，服务重大科技创新平台、关键核心技术、重点产业和领域人才需求，力争引进一批能够带动优势学科发展、突破关键核心技术、推动产业高质量发展的高层次和急需紧缺人才来江西创新创业。

据介绍，此次引才的单位既有国有企事业单位，也有新经济组织、新社会组织，引才岗位涵盖博士以上高层次人才岗位和有色金属、电子信息、生物医药、航空、新能源、新材料等14个江西省重点产业链急需紧缺人才岗位。

此次引进的高层次人才，可享受《江西省高层次人才引进实施办法》（修订）规定的职称评审、岗位聘任、工资待遇、配偶安置、子女入学等13个方面优惠政策，还可享受各设区市、用人单位的引才优惠政策。对于特殊人才，实行“一人一议”“一事一策”引进。

（记者 陈卓琼）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部