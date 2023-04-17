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上海：一季度新增就业岗位15.31万个，就业形势持续回稳向好

2023年04月17日08:28 | 来源：新华网
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原标题：上海：一季度新增就业岗位15.31万个，就业形势持续回稳向好

　　新华社上海4月16日电（记者周蕊）记者从上海市人社部门获悉，一季度，上海就业规模进一步增加，处于历史较高水平，新增就业岗位15.31万个，超过既定节点目标任务，就业形势持续回稳向好。

　　2022年12月下旬，上海提前启动春季促进就业专项行动，锚定“就业有支持、用工有保障、满意有提升”目标，全力确保重点工程和重点企业的用工需求以及重点群体的就业需求。

　　针对季节性缺工问题，上海不仅深入实施“沪”岗行动，强化“3+X”组合式用工服务，及时提供代理招聘、“对岗推人”、用工余缺调剂，还落实落细重点企业就业服务专员制度，形成“一企一策”方案。截至3月底，各级人社部门已累计为近9000户重点企业解决缺工问题。

　　不少区县主动根据实际情况创新就业服务。比如，长宁区开展“人社服务进楼宇”专项行动，主动对接“3+3”重点产业企业，聚焦区域内33幢“亿元楼”重点楼宇，建立“最虹桥”人社惠企服务站，组建人社“楼小二”惠企服务专员队伍，融入楼宇治理委员会架构，为企业提供“管家式”服务。徐汇区主动对接本区重大建设项目、重点产业等345家企业，建立健全24小时重点企业用工调度保障机制，每家重点企业安排就业服务专员“一对一”跟踪服务。

　　与此同时，上海还推出了一系列助企纾困政策，制定出台吸纳重点群体一次性就业补贴，落实困难家庭失业人员一次性补助政策。

　　下一步，上海人社部门将持续不断做好公共就业服务，推动公共就业服务进一步提质增效，取得更大实效。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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