原标题：宁夏启动首批杰出科技人才遴选入选者5年最高获600万元支持

4月14日，记者从宁夏回族自治区科学技术厅获悉，该厅已与自治区党委人才工作领导小组办公室联合发布通知，启动自治区首批杰出科技人才遴选工作。对于入选的杰出科技人才，5年培养期内给予最高600万元经费支持，相关经费主要用于开展科技攻关、团队建设、人才培养和实验室建设等科研活动。

杰出科技人才培养是宁夏最高层次科技人才培养项目，是“才聚宁夏1134行动”的重要组成部分。自治区党委、政府专门制定出台《杰出科技人才培养管理实施办法》，明确遴选条件、遴选程序、支持培养和管理考核措施。与此同时，宁夏将集聚优质资源，统筹重大科技项目、重大科技基础设施、重大科技创新平台等对杰出科技人才给予全方位支持，并将其纳入自治区省级领导重点联系服务专家范围。

自治区杰出科技人才遴选培养工作遵循“四个坚持”、突出“三种能力”，即坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党管人才原则，坚持“四个面向”战略导向，坚持实践标准；突出解决全局性、根本性、前瞻性科学问题的能力，突出跨行业、跨学科、跨领域整合资源攻克“卡脖子”技术难题的能力，突出提出科技未来发展方向、发展思路和发展重点的能力。

在具体评选上，杰出科技人才采取院士专家推荐、行业协会（专业学会）推荐、单位推荐三种推荐方式，实行“两评五审”制。“两评”即推荐单位（专家）初评、自治区科技厅组织专家复评；“五审”即地级市、自治区行业主管部门、自治区科协党委（党组）分别按推荐渠道审定推荐人选，科技厅审查推荐人选资格，科技厅会同党委人才办审议初步人选，党委人才工作领导小组审议建议人选，自治区政府常务会、党委常委会研究审定最终人选。

根据计划，到2025年，宁夏将累计遴选出约10名能够站在科技发展前沿、引领产业技术创新、具有卓越科研组织才能的杰出科技人才，为深入实施创新驱动发展战略、打造区域有影响力的科技创新高地和西部人才高地提供强有力的支撑。（记者王迎霞）

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