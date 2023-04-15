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海外华校校长谈中文教育：差异化教学 多元化发展

2023年04月15日20:33 | 来源：中国新闻网
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原标题：海外华校校长谈中文教育：差异化教学 多元化发展

　　中新社北京4月14日电 (记者 徐文欣)第二届欧洲华文教育大会日前在意大利米兰落下帷幕，众多华文教育业者围绕“凝心聚力 共创未来”主题，就欧洲中文教育的历史、现状与未来展开探讨。多位与会校长接受记者采访时表示，华文学校的治理与发展和华裔青少年的成长息息相关，对提升文化自信和民族认同感有独特作用。

　　华文教育正经历从传统向现代的巨大转变。西班牙哆来咪艺术文化学校校长毛云表示，经历了40余年的发展，西班牙华文学校的硬件设施和师资力量有了翻天覆地的变化，这些变化离不开中国国际影响力的提升，亦离不开一代代华文教育工作者的打拼。

　　西班牙是世界华人聚居地之一，众多中国移民有一多半来自浙江地区，他们大多是企业经营者，扎根于中餐、酒吧、零售业等领域。在忙于生意与生计的同时，不少华人家庭忽略了对子女的关注与教育，加上西方文化的冲击，部分孩子在成长过程中出现或多或少的心理问题。毛云说：“作为海外华文学校，我们与本土学校在办学理念和教学方式上大不相同，重视传递中华文化和传统价值观，重点关注华裔青少年的心理健康，定期举办儿童心理学教学研讨会、家长课堂、亲子活动等。”

　　毛云认为，海外华文学校已不再是简单的语言培训机构，而是连接华社与海外社会的重要桥梁，承担着培养高素质华裔新生代的重要任务。专业化建设、规范化办学、信息化管理、市场化发展已成为海外华文学校的发展方向。

　　“法国小熊猫学校有400余名学生，在根据学生语言能力进行分班后，使用6套教材、多元教学方法进行授课，其中既有中国教材，又有对外汉语图书，还有本土书籍。”在法国小熊猫学校校长罗坚看来，因材施教是海外中文学校成功运行的重要部分。

　　法国华文学校的学生家庭背景多元，有些来自中国家庭，有些来自中法家庭，还有法国本地家庭的中文爱好者。法国小熊猫学校并未以家庭背景区分学生，而是希望不同族裔的青少年相互交流，了解不同文化。罗坚说，华文学校不但要把中国文化传递给孩子们，更要传递本土文化，这样才能帮助他们更好地认识社会，融入社会。

　　今年上半年法国小熊猫学校的师生要参加13个活动，其中既涉及中文朗诵比赛，又有社团实践，以及教师风采展示等。罗坚表示，作为周末制中文学校，营造中华文化氛围、寓教于乐将对学生产生长远的积极影响。

　　意大利中意国际学校校长李雪梅说，在意大利中文学校联合总会的承办下，欧洲华文教育大会为助力海外华文学校培养新生代注入活力，期待2025年第三届欧洲华文教育大会的召开，再次与华文教育业者共同探讨海外华教的实践之路。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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