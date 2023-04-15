原标题：2150项高校科技成果江西“同台竞技” 签约金额超8亿元

中新社南昌4月14日电 (记者 李韵涵)江西高校第四届科技成果对接会14日在南昌开幕，2150项高校科技最新成果“同台竞技”，现场签约金额超8亿元人民币。

本次对接会主题是“科教融汇促发展·人才赋能向未来”，来自江西的97所高校、56家企业参展，近200家企业和科研院所参会，并征集企业技术需求1229项，现场安排7场共49个项目的成果转化路演。在当日举行的签约仪式上，高校与企业共签约117个项目，签约金额达8.59亿元人民币。

中国教育部科学技术与信息化司司长雷朝滋在开幕式上表示，教育部将持续强化有组织的科研攻关，瞄准国家重大战略需求，在优势高校布局建设前沿科学中心和关键核心技术集成攻关平台，加快实现基础研究和关键核心技术重大突破。

据介绍，本次对接会从高校上万件成果中选出2150项新成果展示。其中，与江西“2+6+N”重点产业相关的项目约占近60%，与数字经济“一号发展工程”相关的项目占近20%。

江西省委教育工委副书记郑志军表示，期待通过本次对接会，进一步加强校地、校企合作，促进高校科技成果加快转化为产业优势、经济优势、发展优势，为江西经济社会高质量发展提供更坚实的人才科技支撑。

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