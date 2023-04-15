原标题：2023海峡两岸学生棒球邀请赛开赛 “好棒兄弟”以球会友

中新社绍兴4月15日电 (项菁)2023海峡两岸学生棒球邀请赛15日在浙江绍兴棒(垒)球体育文化中心开赛，约400名两岸学子切磋球技、以球会友。

开幕式上，来自海峡两岸的20支棒球队领队、教练员、运动员代表精神饱满、整装待发。台湾学生陈奕廷第一次到大陆参赛，他受访时称：“我非常喜欢棒球运动，想在比赛中看看其他兄弟的实力，提升自己的球技”。

4月15日，2023海峡两岸学生棒球邀请赛开幕式现场。 中新社记者 项菁 摄

记者了解到，此次邀请赛分为小学组(U12)、初中组(U15)、高中组(U18)和大学组(U23)4个组别，采用单循环制，按照积分总排名，共进行34场比赛。

开幕式后，厦门大学队与台湾云林四湖龙大学联队打响了揭幕战。

绿茵场上，球员们你攻我守，展开了激烈角逐，高超守备与精彩得分频频上演，观众席上掌声、欢呼声不断。

“台湾棒球运动起步较早，大陆棒球运动发展空间广阔，海峡两岸处于同一片蓝天。”此次带队参赛的大陆教练员田浩男受访时说，棒球运动讲究的是团队协作精神，希望通过这次比赛，两岸的孩子们能增进了解、加深友谊，从而提升自我、相互进步。

此次邀请赛举办地——绍兴正着力打造“棒垒球之城”。其中，赛事所在地、新建的绍兴棒(垒)球体育文化中心，也是杭州2022年第19届亚运会棒球和垒球项目比赛的场馆。

“在亚运场馆比赛，对于学生来说是一次难得的交流机会。”台湾彰化二水猴少棒队教练员陈志明第一次带队到大陆比赛，他直言：“走进崭新的场馆，我就告诉小球员们，这里可以尽情地扑，尽情地跑”。

海峡两岸棒球交流合作委员会执行长徐勇受访时介绍说，受新冠疫情影响，海峡两岸学生棒球交流活动暂停，此次赛事是近三年来台湾学生棒球队伍首次来到大陆，也是该亚运场馆建成后迎来的首场海峡两岸学生体育赛事。

棒球是两岸“好棒兄弟”的友谊桥梁。徐勇说，希望参赛队伍享受比赛、以球会友，展现出两岸学生棒球运动员的风采。

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