原标题：北京高校开展全民国家安全教育日活动

北京外国语大学反诈骗主题海报征集。 北京市教委供图

在第八个全民国家安全教育日来临之际，北京市委教育工委以“贯彻总体国家安全观，增强全民国家安全意识和素养，夯实以新安全格局保障新发展格局的社会基础”为主题，指导北京高校策划组织形式多样的宣传教育活动，进一步推动总体国家安全观深入人心、落地生根，引导学生担当时代新人，共筑国家安全防线。

强化课堂主渠道开展教育

首都高校广泛开展总体国家安全观教育，组织师生“同上一堂国家安全教育课”，通过中国大学生在线网站学习国家安全教育教学视频。清华大学面向党支部宣传委员和师生代表700余人开展《中国社会安全与国家安全风险治理》主题讲座，重点宣讲“构建新安全格局”“推进国家安全体系和能力现代化”等内容。北京语言大学依开展国家安全教育专题通识课教学，结合国家安全历史、中国近现代史等内容，深入讲解总体国家安全观。

北京城市学院主题诗朗诵活动。 北京市教委供图

形式多样开展专题教育

北京市高校围绕总体国家安全观和国家安全各领域，利用线上线下资源加大相关知识和活动的宣传推动力度，广泛开展多种形式主题教育，引导师生掌握有关知识和技能。

北京交通大学、中国传媒大学、中国政法大学、北京物资学院等通过校园网站、微信公众号、海报展板发布国家安全主题教育特辑和国家安全教育主题推文，帮助师生随时随地学习相关知识。

中国矿业大学(北京)举办“国家安全有你有我”首届4.15校园安全嘉年华活动，让师生在游戏中了解国家安全知识。中国地质大学(北京)举办“学院路地区‘校地警’平安建设联盟2023年度全民国家安全教育日主题活动”，进行安全意识科普，师生可以现场体验安全装备。首都师范大学举办安全趣味运动会，提高学生的安全意识和自我保护意识。

以赛促学以赛检训突出实效

北京市委教育工委组织开展“2023年首都高校国家安全及校园安全宣传教育知识竞赛”，推进首都高校更高水平平安校园建设。首都高校也普遍采用知识竞赛的方式，以赛促学、以赛检训。

北京外国语大学校园举办“安全主题作品征集大赛”，征集视频、设计、海报等宣传作品。北京信息科技大学举办“反诈脱口秀比赛”，活动寓教于乐，将预防反诈思维融入到文化活动中。北京理工大学、华北电力大学、中国戏曲学院、首都体育学院等高校广泛开展在线知识竞答活动，拓展师生获得安全知识渠道，激发浓厚学习兴趣。

推动“反邪教警示教育”进校园

北京各高校引导师生关注“中国反邪教”微信公众号，积极参加反邪教知识答题、反邪教趣味小游戏、反邪教资料宣讲，观看警示教育宣传片，并通过校园网站、微博、微信公众号等发布反邪教宣传海报，在校园内布展实体展板等多种形式开展反邪教警示教育活动，加深高校师生对邪教特征和危害的认识，提高防范邪教的意识和能力。

北京理工大学通过线下发放宣传手册、展板、张贴海报等形式开展反邪教主题教育。北京城市学院开展“识别反对邪教牢记国家安全”诗朗诵活动，营造青春“无邪”的校园环境。

深化“反恐怖宣传教育”进校园

北京各高校通过组织发放反恐宣传品、开展反恐培训活动、举办反恐知识竞赛、微信公众号及短视频APP发布反恐怖宣传素材等多种形式，提高法律宣传覆盖面，加大恐怖袭击事件的预防、处置及自救互救基本技能的普及力度。

北京工业大学邀请北京市检察院负责人入校开展“当代恐怖主义犯罪发展与法律防范治理趋势”主题讲座。北方工业大学、北京联合大学等高校开展反恐应急处置演练，提高师生维护校园安全稳定的责任意识和防范能力。

开展“反诈宣传教育”进校园

北京各高校通过新媒体、网站、广播、宣传栏等渠道广泛开展反诈骗宣传提示；通过培训讲座、社团活动、主题班会等方式开展线下宣传活动，积极推广全民反诈APP，全面提升师生识骗防骗能力。

北京外国语大学、北京工业大学、首都医科大学邀请民警到校开展电信网络诈骗培训专题讲座，结合高校易发高发案例，提高师生防范意识。北方工业大学以班级为单位组织召开国家安全主题班会，集中收看网络公开课，学习防范电信诈骗知识，普及安全常识，交流学习心得。

结合学科特点开展特色教育

北京部分高校结合学校特点和学科特色，认真谋划、精心组织，开展独特的宣传教育活动，取得良好效果。

北京大学法学院举办“未名画卷迎春展，博雅新燕叙法缘”法律文化节，通过趣味法律知识问答科普等环节推动法律知识的普及和法律文化在校内外的广泛传播。北京农学院师生自编自导自演国家安全主题情景剧，帮助师生增强粮食安全意识，深化“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中”的理念，强化安全责任落实。北京服装学院组织学生创作国家安全主题美术作品，并甄选优秀作品在校内展出，发挥学校艺术专业优势，引导师生人人参与，共同维护国家安全。

(责编：郝孟佳、孙竞)