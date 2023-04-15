14日，中乌全球葱园共建五周年纪念活动暨中国-中亚植物多样性学术研讨会在昆明举行。中乌两国专家学者齐聚一堂，共商地区植物多样性研究新进展，分享研究新成果。

图为活动现场。成洁焕 摄

中国西南山地和中亚山地均为全球34个生物多样性热点地区之一，物种资源丰富。近年来，中国科学院昆明植物研究所与乌兹别克斯坦科学院植物研究所对中乌两国的生物多样性热点地区开展多次联合考察，携手共建中乌全球葱园、分子生物多样性联合研究中心、植物资源挖掘和可持续利用联合实验室。

图为游客游览中乌全球葱园“昆明中心”。成洁焕 摄

其中，中乌全球葱园是全球首个葱属专类园，由位于中国云南的“昆明中心”和乌兹别克斯坦首都的“塔什干中心”两部分组成。目前，“昆明中心”已收集保存有葱属286个引种号、近130种(含变种)。

中国科学院昆明分院院长周杰表示，中乌两国专家学者相聚昆明，探讨“全球葱属植物保护”与“中国-中亚植物多样性研究与保护”等问题，旨在不断深化国际合作与交流，拓展科技合作空间，寻求互利共赢。双方要持续不断加强科技合作与交流，共同应对环境和生态领域的挑战，为可持续发展目标作出贡献。

乌兹别克斯坦科学院植物研究所院士TOJIBAEV Komiljon Sharofiddinovich表示，全球葱园已成为两国科学合作和友谊的象征之一。基于此，他期望乌中两国开展新的规划，以研究和保护“一带一路”国家的植物多样性。

“中乌两国在植物多样性联合研究上获得众多进展，尤其在葱属植物研究方面。”中国科学院昆明植物研究所所长孙航称，自中乌共建全球葱园后，双方共同收集、整理全球葱属植物资源，研究葱属植物起源及进化过程，建立葱属植物种质资源库，并进一步探究葱属植物的保护与开发利用。

当日，与会专家还就中国植物多样性保护研究、中亚植物多样性保护和中亚特有植物系统学及生物地理学研究等方面内容，开展了深度交流。

(责编：孙竞、郝孟佳)