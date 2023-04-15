中新社香港4月14日电 (记者 戴小橦)“智慧出行论坛—5G助力创建智慧城市未来发展”14日在香港会议展览中心举行。香港应用科技研究院(应科院)在会上宣布成立“智慧出行车联网技术联盟”(联盟)，希望进一步完善香港智慧出行生态系统，助力香港成为智慧城市的典范。

香港特区政府运输及物流局局长林世雄在致辞中指出，特区政府一直致力将科技带到市民生活的每个方面，积极推动“智慧城市”发展。应科院牵头成立联盟正是提供一个跨行业的平台，连结各领域，共同促进香港车联网技术生态圈的发展，为知识转移和商业化缔造良好环境，联手推动车联网在香港“落地”。

应科院董事何伟中发言指出，智慧出行车联网技术是智慧城市发展的必经之路，随着5G网络技术的成熟，更多创新的应用科技应运而生，应科院的车联网技术便是其中一个案例。联盟会汇聚各领域的专家，共同探索如何利用香港本地创科提高道路安全和效率，为未来车联网、联网自动驾驶车辆和智慧城市的发展奠定重要基础，便利市民生活，制造友善营商环境。

该论坛由香港应用科技研究院(应科院)举办，是“2023数字经济峰会”的重点活动之一，多位来自学术界、智慧出行领域的专家和业界翘楚齐聚论坛，针对相关技术的阶段性成果及未来发展展开讨论，并探讨车联网在香港应用的挑战及解决方案，以及自动驾驶商业化等议题。

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