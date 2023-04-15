原标题：成都市教师共享中心正式启动 首批已吸纳1665名行业内外优秀人才入驻

4月13日上午，由中共成都市委教育工作领导小组指导，成都市教育局、成都市文化广电旅游局、成都市体育局、成都市总工会、成都市文学艺术界联合会、成都市科学技术协会主办，成都市教育人才服务中心承办的“汇才共享，赋能兴教”成都市教师共享中心启动仪式举行。启动仪式上，成都市教师共享中心正式成立，现场还为全市首批“共享教师”代表颁发了聘书，他们的汇集将构建起成都教育共享人才库。据了解，目前该人才库已吸纳1665名教育行业内外的优秀人才入驻，其中包括在岗教师1107人、退休教师371人，以及来自各行各业的专家教授、能工巧匠、行业精英、劳动模范等187人。

为何成立教师共享中心？

主要破解教育人才发展的三大难题

启动仪式上，成都市教育局党组书记、局长熊宗辉在主旨发言中表示，成立全市教师共享中心的初衷主要是为了破解教育人才发展面临的三大难题。

他表示，一是要破解教育人才的结构性紧缺问题，努力解决当前中小学心理健康教师和思政专业教师、乡村学校音体美教师以及职业学校专业技能教师的短缺和不足；二是要破解优质教育人才分布不均的问题，来有效弥补乡村学校与城市学校、名优学校与普通学校教育人才在数量和质量上的差距，满足人民群众对优质教育的期盼；三是要破解优秀行业人才参与教育发展路径不畅通的问题，探索如何在教育教学中引入行业领军人才、道德模范、职业工匠和企业代表等，来促进学生全面发展，促进职业院校产教融合。熊宗辉表示，希望由此探索出一套基于新时代教育人才发展的“成都方案”。

不仅如此，成都市教育局通过与市文广旅局、市体育局、市总工会、市科协、市文联等部门和单位的合作，还将推出“城市共享课堂”，鼓励体育、文化、旅游、科技等领域开放教育资源，高位推动教育资源的共建共享。

教师共享中心如何运行？

成立专业运营团队，搭建共享资源平台

据了解，目前，成都市教师共享中心设在市教育人才服务中心，已成立了一支专业的管理团队，来搭建教师共享资源平台。初步建立了教育人才的入库、荐用、评价、退出等基本运行机制，为教师共享接下来的深度开展做好了充分准备。

不仅如此，前期，成都市教育局与市体育局、市文广旅局等部门密切协作，对教师共享的服务对象、主体、目标、保障等反复研究，共同商议共享中心的建设方案和人才管理办法。其中，明确了其服务对象主要是学校和教育行政部门，共享教师的主体是行业优秀人才、紧缺学科教师和名优教师。

接下来，教师共享中心将采用数字化技术，把学校需求、教育人才信息、教师评价、学校考核、共享经历等因素，用数据信息来进行存储和识别，通过优化运算为学校和教育人才提供智能推荐，提高平台服务的精准度。

共享教师如何管理？

严把入口关，建立人才入库机制和退出机制

对于入驻的共享教师，教师共享中心将如何进行管理？又怎样保证入驻教师的教学质量和师德师风规范？

对此，教师共享中心建立了四项机制，一是严把入口关，建立人才入库机制，针对人才的不同来源，坚持“谁主管、谁把关”的原则，严格审核入驻人才和机构的资质，确保教育人才的可信度；二是优化荐用关，建立供需匹配机制，通过大数据赋能，为供给方和需求方提供搜索推荐和智能推荐，帮助供需双方实现交互式精准匹配；三是做实评价关，建立双向评价机制，一方面通过学校对人才或机构的评价，形成人才评价星级，为学校选用共享教师提供参考，另一方面通过人才或机构对学校的评价，收集学校人才工作中的问题和不足，为区（市）县改进共享教师工作提供依据；四是严格退出关，建立常态退出机制，坚持师德师风第一标准，对在教师共享过程中出现的违规行为，及时予以清退。

对于学校来说，如果有相关用人需求，要怎样才能将一名共享教师请进校园呢？

据介绍，作为教师共享的需求方，学校只需完成需求发布、人员筛选、用工确认和教师评价即可走完整个流程。而作为供应方的共享教师，也只需要完成共享意愿、求职申请和学校评价。

据了解，未来以政府或学校为主体，将通过共享平台常态化遴选教育人才或购买教育资源服务。同时，教师共享中心也鼓励公益性社会组织通过购买服务，支持教育事业发展，特别是支援乡村学校建设。

(责编：孙竞、郝孟佳)