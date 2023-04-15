原标题：清华大学推出物理人才培养攀登计划 报名现已开始

13日，清华大学正式发布物理人才培养攀登计划招生办法（以下简称：攀登计划）。

据悉，攀登计划学生的培养将全面强化大师引领作用。相关工作委员会由长期从事教育工作、治学严谨的学术大师和资深教授组成，旨在为攀登计划育人体系做好顶层规划，在培养模式、课程体系、科研训练、大师引领等关键环节及其他重大事项上提供支持。攀登计划将全面落实导师制，为每位学生配备学业导师和科研导师。由院士、资深教授担任导师，学生可根据个人学术志趣和专长自由选择学科方向。

在具体培养方案方面，攀登计划将在清华大学物理系多年数理基础科学班及物理学堂班人才培养经验的基础上，继续全面深化物理拔尖人才培养方案，探索“世界顶尖学术人才”培养的道路。根据每位学生自身的学科特点和志趣发展，设置“一人一策”的个性化培养方案。通过本科和研究生专业课程的有机融合，进阶式学术研究的无缝衔接，实现学生学术志趣、学术能力的贯通培养和提升。开展学生科研训练，使学生有主动研究的能力。营造良好的小环境、树立宁静致远的学术氛围、使学生拥有较多的自主空间、以利于有潜质的优秀人才脱颖而出。

攀登计划由清华大学物理系牵头负责培养环节，具体落实育人理念和培养模式。

在招生选拔方面，攀登计划的选拔对象为崇尚科学、身心健康、成绩优秀、在物理学科表现出突出潜质特长并有志于终身从事科学研究，且能够满足高中基本毕业要求的高中学生。如获得认定学生为非毕业年级，可以持清华大学《入围认定证明》在所在省份进行高考补报名。学生达到录取要求后由清华大学单独录取，非毕业年级学生不得作为应届毕业生录取到其他高等院校。在物理等学科奥林匹克竞赛决赛中获奖并符合教育部规定保送资格的学生经考察后可以入选攀登计划。

4月13日至4月20日，考生可登录清华大学本科招生报名系统（https://admission.join-tsinghua.edu.cn），注册或登陆后选择“物理人才培养攀登计划”进行网上报名。经专家审核初审通过的学生到清华大学参加攀登计划物理选拔营。在营期间，清华大学将通过开设短期课程，安排学科前沿科普报告，举行相关考试及面试等方式，系统性地考察学生的基础和学习能力，对知识的灵活应用能力，以及心理健康及身体素质等。

在选拔规模上，报名考生学业水平需达到清华大学的基本录取要求，高考成绩原则上需达到所在省份同科类本科一批次录取控制分数线（对于合并本科批次的省份，本科一批次录取控制分数线按相关省级招生主管部门确定的特殊类型控制分数线执行）。按照教育部政策，获得认定的中学生奥林匹克竞赛国家集训队成员无需参加高考即可被清华大学录取。

(责编：孙竞、郝孟佳)