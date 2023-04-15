为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述，加强“双师型”教师队伍建设，打造一批国家级职业教育教师培训样板和标杆，4月13日，国家级职业教育“双师型”教师培训基地专题研修班暨2023年“职教国培”示范项目开班活动在北京交通大学举行。教育部党组成员、副部长王嘉毅出席并讲话。

为进一步优化职业学校“双师型”教师培训基地布局，推进职普融通、产教融合、科教融汇，2022年，教育部确定并公布了170家由中央部门所属高校、优质本科院校、高水平职业院校牵头，行业组织、龙头企业等参与的国家级“双师型”教师培训基地，包括中央部门所属高校38所、普通本科院校24所、高职院校108所（含“双高”院校84所），共同探索建立高校引领、职校示范、企业助力的职教教师培训新机制，发挥培训共同体整合校企优质资源，促进成员单位优势互补，提升合作育人水平的优势。其中，重点围绕电子与信息、交通运输、医药卫生等国家急需、紧缺专业领域，确定了21家基地承担2023年“职教国培”示范项目，为各级教师、校长培训基地和教师发展中心打造培训样板。

活动围绕共同体协作机制、资源建设与管理、项目过程管理及质量评价等问题进行了深入研讨，交流了培训工作的典型经验做法，并对推进2023年“职教国培”示范项目进行了部署。强调要充分发挥高校强大的学科实力和雄厚的师资队伍、职校丰富的职业教育教学经验和改革建设成果、企业独具的技术创新优势和产教融合资源，为打造高素质“双师型”教师队伍探索新路径。通过构建多主体协同培训机制，加强示范项目管理体制建设，搭建示范项目的梯次体系，以示范项目助推职教教师队伍高质量发展。

国家级“双师型”教师培训基地负责人和有关高校、企业代表等近200人线下参加活动。国家级“双师型”教师培训基地牵头单位培训骨干，核心成员单位负责同志和相关人员，示范项目全体参训学员等共计2400余人线上参加活动。教育部教师工作司负责同志参加活动。

(责编：孙竞、郝孟佳)