近日，教育部高校学生司发布第二期供需对接就业育人项目立项名单。全国共有794家用人单位与1861所高校完成对接合作，达成项目立项14546项，用人单位为合作高校提供直接经费支持14.85亿元。供需对接就业育人项目是教育部贯彻落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署的举措之一，旨在深化高等教育改革，推动就业与培养有机联动、人才供需有效对接。

供需对接就业育人项目面向各类企业、事业单位和行业协会征集项目指南，组织高校与发布项目指南的用人单位开展对接。用人单位提供项目专项经费和资源支持，通过与高校开展定向人才培养、就业实习等合作，帮助用人单位培养和招聘更多创新型、复合型和应用型人才。

第二期供需对接就业育人项目分为定向人才培养培训、就业实践实习基地建设、人力资源提升、重点领域校企合作四类。其中，定向人才培养培训项目（3327项）由用人单位与高校实施长期定向培养或短期就业培训；就业实习基地项目（7773项）由高校与用人单位共建就业实践实习基地；人力资源提升项目（3119项）由高校和用人单位共建人才工作站或专门人才基地，开展人才交流与课题研究；重点领域校企合作项目（327项）由企业和高校开展联合培养，为大学生定向提供科研机会或就业岗位。

第二期供需对接就业育人项目自启动以来，得到用人单位与高校的广泛关注和积极响应，全国共有1550家用人单位申报，最终遴选签约立项单位794家，立项单位比第一期增加503家。全国共有1861所高校与用人单位达成合作协议，比第一期增加590所。

下一步，高校与用人单位将根据项目协议深入开展交流合作。教育部将指导高校和用人单位做好项目落地，进一步提升高校人才培养、就业服务等工作与社会需求的契合度，促进高校毕业生高质量充分就业。

(责编：孙竞、郝孟佳)