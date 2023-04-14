原标题：2023年全国高校学生国家安全素养展示活动举行

4月13日，在第八个全民国家安全教育日到来之际，主题为“挺膺担当时代新人，共筑国家安全防线”的2023年全国高校学生国家安全素养展示活动在位于陕西西安的长安大学举行。全国28个高校代表队、200余名学生参加了本次展示活动，近1000名师生现场观摩。

经过4月12日两场展示，福建师范大学、中南财经政法大学、衡阳师范学院、河北经贸大学、哈尔滨工业大学、吉林大学、新疆大学、华北电力大学、长安大学进入最终展示环节。

4月13日下午，伴随着长安大学学生的汉唐古典舞《盛世长安》和青春歌舞《我乘着风飞过来》，激烈的最终展示环节正式开始。经过“有问必答”“一站到底”“安全公开课”环节的比拼，福建师范大学代表队和吉林大学代表队进入终极PK环节，围绕“自身安全和共同安全谁更重要”辩题展开辩论。经过28名大众评审和7名专家评审投票，最终吉林大学代表队荣获2023年全国高校学生国家安全素养展示活动特别风采之星殊荣。本次活动还评出闪亮风采之星3个、优秀团队5个、追梦团队19个、最佳辩手2个、优秀组织奖10个，并首次设置了全国高校教师国家安全教育教学风采展示环节。

据悉，本次活动由教育部思想政治工作司、中共陕西省委教育工作委员会、陕西省教育厅指导，中国高等教育学会保卫学专业委员会、教育部高校思想政治工作创新发展中心主办，陕西省高等教育学会保卫学专业委员会、长安大学承办，旨在深入贯彻落实总体国家安全观，推进高校国家安全教育，增强高校学生国家安全意识和素养。（记者周世祥、张哲浩）

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